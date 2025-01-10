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إهداء من ميسي إلى حافظ الأسد .. صورة تثير الغضب في سوريا

1/10/2025 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر قميصا موقعا من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، إلى حافظ الأسد نجل الرئيس السوري بشار الأسد.
وقد ظهر في الصور التي أثارت تفاعلا غلب عليه الغضب في سوريا أن ميسي أرفق توقيعه على القميص مع عبارة "إلى حافظ الأسد مع كل المودة".
وقال النشطاء إن القميص الذي يحمل توقيع نجم كرة القدم العالمي قد عثر عليه في أحد قصور الرئيس بشار الأسد في دمشق.
وفي أعقاب سقوط نظام الأسد ولجوئه إلى روسيا، دخل عدد من العناصر المسلحة وغيرهم من المدنيين السوريين إلى قصور الأسد الرئاسية في العاصمة دمشق.
وقد عثروا خلال جولاتهم داخل قصور الرئيس السابق والذي حكم سوريا لأكثر من عقدين على عدد من المقتنيات الثمينة والهدايا الدبلوماسية، من بينها صورة موقعة من الملكة إيزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، وصناديق مرصعة بالذهب وجائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصور شخصية ومقتنيات ثمينة وغيرها.









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