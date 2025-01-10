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5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو

1/10/2025 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم على طريق العمقه بإتجاه المزار بالقرب من إشارة العمقه في الكرك .
وبينت الإدارة لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة بعد تدهور واصطدام مركبة بجسم ثابت "مصد حوادث معدني" .
ونتج عن الحادث 5 إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة ، ولا زالت إدارة السير تواصل التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الحادث .









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