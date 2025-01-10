5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم على طريق العمقه بإتجاه المزار بالقرب من إشارة العمقه في الكرك .
وبينت الإدارة لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة بعد تدهور واصطدام مركبة بجسم ثابت "مصد حوادث معدني" .
ونتج عن الحادث 5 إصابات ما بين المتوسطة والخفيفة ، ولا زالت إدارة السير تواصل التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الحادث .
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