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الحاج توفيق: صفحة جديدة في العلاقة مع غرفة دبي

1/10/2025 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، مع مدير عام غرفة تجارة دبي محمد لوتاه، سبل التعاون المشترك لجهة زيادة الاستثمارات المتبادلة بين عمان ودبي وبناء شراكات وتبادل الخبرات خاصة في مجال التحول الرقمي وتأطير العلاقات بشكل مؤسسي .
وأكد الحاج توفيق حرص تجارة عمان على أن تشكل هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات مع غرفة دبي التي تعتبر واحدة من الغرف القوية والمتطورة لتعزيز الشراكات التجارية بين اعضاء غرفتي دبي وعمان وتبادل الوفود التجارية والمعلومات والبيانات حول الفرص الاستثمارية والسلع والخدمات القابلة للتصدير ، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة التي تجمع أصحاب الأعمال والشركات والنظرة الى المستقبل بصورة مختلفة تحاكي التطور السريع للتكنولوجيا .

وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة دبي، ان زيارة الوفد لدولة الامارات العربية جاءت للاطلاع على تجربة حكومة دبي المميزة في تنظيم مهرجان دبي للتسوق، والاستفادة من خبراتها لاقامة مهرجان بالعاصمة عمان للتسوق خلال الصيف المقبل.

وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره، نائبه الأول نبيل الخطيب، وعضو مجلس ادإرة الغرفة فلاح الصغير وسالم الشامسي نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي أن الأردن يمتلك رؤية اقتصادية طموحة عابرة للحكومات بضمانة ملكية سامية ، وقانون بيئة استثمارية جديد وبحوافز مشجعة ، ومقومات تسهل الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم بفضل موقعه الجغرافي ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع تكتلات تجارية عالمية متعددة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز دور القطاع التجاري والخدمي بتحفيز النمو الاقتصادي، داعيا الى تشكيل وفد من غرفة تجارة دبي ورجال الأعمال لزيارة المملكة للاطلاع على ارض الواقع على الفرص الاستثمارية والتشبيك مع رجال الأعمال الأردنيين لبناء شراكات وتبادل .

من جهته، دعا لوتاه لإقامة منتدى أعمال أردني-إماراتي بوقت قريب بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات من البلدين، ولا سيما بمجالات التجارة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها.

واكد على استعداد غرفة دبي للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن طالبا من غرفة تجارة عمان ارسال الأفكار والفرص مع دراسات جدوى لتعميمها على الهيئة العامة في غرفة دبي .

ودعا لاستثمار تواجد فروع لغرفة دبي العالمية في كثير من الأسواق الغير تقليدية مثل أفريقيا لايصال السلع والخدمات الأردنية لهذه الأسواق من خلال فتح مكاتب في دبي للاستفادة من خدمات الغرفة لاعضائها .

وشدد على ضرورة ادامة اللقاءات بين أصحاب الأعمال والشركات في البلدين وتشجيع بناء شراكات جديدة، وتبادل الفرص الاستثمارية بين الجانبين بشكل مباشر، وبما يسهم في تعزيز مبادلاتهما التجارية واستغلال الفرص المتوفرة لديهما.

واوضح ان تجارة دبي تدعم العمل الريادي من خلال التدريب بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مشيرا الى عقد معرض متخصص للشركات الناشئة في مجال الشركات الرقمية خلال شهر تشرين الأول، بهدف تعريف المستثمرين بالشركات الناشئة.

ولفت لوتاه إلى زيادة عدد مكاتب غرف دبي حول العالم إلى 33 مكتبا، بهدف استقطاب الاستثمارات ومساعدة الشركات الإماراتية بعقد صفقات تجارية داخلية وخارجية، وبخاصة بقطاعات الضيافة والفنادق والطاقة المتجددة.

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