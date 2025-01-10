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كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا

1/10/2025 10:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، إن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا، في حال حصول تقدم ملموس من جانب السلطات الجديدة.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أوضحت كالاس، أنها شاركت في اجتماع في روما أمس الخميس، لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا، مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت كالاس،"كررنا تأكيد ضرورة تشكيل حكومة جامعة تحمي جميع الأقليات في سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يخفّف العقوبات تدريجيا بشريط حصول تقدّم ملموس.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، احتمال تخفيف العقوبات، في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني الحالي.
بترا









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