كالاس: الاتحاد الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، إن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا، في حال حصول تقدم ملموس من جانب السلطات الجديدة.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أوضحت كالاس، أنها شاركت في اجتماع في روما أمس الخميس، لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا، مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت كالاس،"كررنا تأكيد ضرورة تشكيل حكومة جامعة
تحمي جميع الأقليات في سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يخفّف العقوبات تدريجيا بشريط حصول تقدّم ملموس.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، احتمال تخفيف العقوبات، في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني الحالي.
بترا
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