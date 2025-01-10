الجزائر ترفض استقبال مؤثر تم ترحيله من فرنسا

(MENAFN
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال المؤثر الجزائري بوعلام بعد ترحيله من فرنسا، بسبب عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل.
وأوضحت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن الرفض الجزائري جاء بسبب "عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل، لتعود الطائرة أدراجها إلى الأراضي الفرنسية".
وأضافت أن المؤثر المعروف بـ"دوالمن" البالغ من العمر 59 عاما تم "توقيفه في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا إثر نشره فيديو على منصة تيك توك يحرض على العنف، قبل أن يتم ترحيله إلى الجزائر بطائرة فرنسية انطلقت من باريس".
وقال المدعي العام في مونبلييه، فابريس بلارجونت، إن الفيديو يتضمن "دعوة للتعذيب"، مما أدى إلى سحب تصريح إقامته وترحيله، فيما أشار محامي المتهم إلى أن السلطات الفرنسية نفذت قرارا إداريا بطرده من البلاد وإلغاء إقامته.
وتأتي هذه الحادثة في سياق دبلوماسي متوتر بين البلدين، وفي الأيام الأخيرة تم توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين الآخرين في فرنسا.
وفي قضية أخرى، تم وضع عماد تان تان، البالغ من العمر 31 عاما، قيد الحبس الاحتياطي في مدينة غرونوبل بعد نشره فيديو "يدعو إلى العنف"، وسيحاكم في 5 مارس المقبل.
روسيا اليوم
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