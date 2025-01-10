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الجزائر ترفض استقبال مؤثر تم ترحيله من فرنسا

1/10/2025 10:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال المؤثر الجزائري بوعلام بعد ترحيله من فرنسا، بسبب عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل.
وأوضحت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن الرفض الجزائري جاء بسبب "عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل، لتعود الطائرة أدراجها إلى الأراضي الفرنسية".
وأضافت أن المؤثر المعروف بـ"دوالمن" البالغ من العمر 59 عاما تم "توقيفه في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا إثر نشره فيديو على منصة تيك توك يحرض على العنف، قبل أن يتم ترحيله إلى الجزائر بطائرة فرنسية انطلقت من باريس".
وقال المدعي العام في مونبلييه، فابريس بلارجونت، إن الفيديو يتضمن "دعوة للتعذيب"، مما أدى إلى سحب تصريح إقامته وترحيله، فيما أشار محامي المتهم إلى أن السلطات الفرنسية نفذت قرارا إداريا بطرده من البلاد وإلغاء إقامته.
وتأتي هذه الحادثة في سياق دبلوماسي متوتر بين البلدين، وفي الأيام الأخيرة تم توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين الآخرين في فرنسا.
وفي قضية أخرى، تم وضع عماد تان تان، البالغ من العمر 31 عاما، قيد الحبس الاحتياطي في مدينة غرونوبل بعد نشره فيديو "يدعو إلى العنف"، وسيحاكم في 5 مارس المقبل.
روسيا اليوم








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