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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق مدينة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص

1/10/2025 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 10 أشخاص، مع توقعات بارتفاع العدد، وفقا لمكتب الطب الشرعي الأميركي في المدينة.
وتواصل حرائق الغابات الهائلة محاصرة لوس أنجلوس من عدة جبهات، وتقترب النيران من هوليوود، رمز صناعة السينما الأميركية، بعد اندلاع حريق جديد في التلال المحيطة بهوليوود بوليفارد وممشى المشاهير.
وأمرت السلطات الأمريكية بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص، في ظل الرياح العاتية والجافة التي ساعدت في انتشار النيران عبر الأراضي القاحلة التي لم تشهد أمطارا منذ أشهر.
وشوهد من الجو الحريق بين سانتا مونيكا وماليبو على الجانب الغربي من المدينة وآخر هائلا في الشرق بالقرب من باسادينا.
وكانت دائرة الأرصاد الجوية الأميركية، حذرت من استمرار الرياح القوية، متوقعة أن تصل سرعتها إلى 35 ميلا في الساعة خلال الليل، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الحرائق.
بترا









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