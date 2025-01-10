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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

1/10/2025 10:11:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN_
اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستعمار في القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون التبليغ عن اصابات.

يذكر أن القرية ومنذ مطلع تموز/ يوليو 2011، تنظم مسيرة أسبوعية للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش الاحتلال عقب اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عام 2003، ورفضا للمخططات الاستعمارية.

في السياق، أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية صير شرق قلقيلية، وسيرته آلياتها في عدة أحياء منها دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما ونصب الاحتلال حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل القرية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها

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