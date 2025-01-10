اندلاع مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية /PNN_
اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستعمار في القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون التبليغ عن اصابات.
يذكر أن القرية ومنذ مطلع تموز/ يوليو 2011، تنظم مسيرة أسبوعية للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش الاحتلال عقب اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عام 2003، ورفضا للمخططات الاستعمارية.
في السياق، أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية صير شرق قلقيلية، وسيرته آلياتها في عدة أحياء منها دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما ونصب الاحتلال حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل القرية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها
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