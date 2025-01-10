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يوم وظيفي لتوفير 200 فرصة عمل بالرصيفة السبت

1/10/2025 9:15:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تنظم بلدية الرصيفة وبالتعاون مع إحدى شركات خدمات التغذية السبت، يوما وظيفيا لتوفير 200 فرصة عمل في مختلف التخصصات المهنية لديها.

وسيقام اليوم الوظيفي في قاعة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التابعة للبلدية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بحضور رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي.

وأوضح الزيناتي أن البلدية تسعى للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتوفير فرص عمل لأبناء لواء الرصيفة، من خلال عقد مثل هذه الأنشطة والتسهيل على الشباب من خلال توفير فرص التواصل والتقارب مع المشغلين.

وأشار إلى أن اليوم الوظيفي سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للشباب من أعمار 18 إلى 45 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر تعرضا للبطالة حاليا، داعيا الشباب للمشاركة وتقديم طلباتهم مباشرة لمندوبي الشركة، حيث سيكون التوظيف فوريا لمن تنطبق عليهم شروط العمل.

وأضاف أنه يمكن للراغبين بالعمل الإطلاع على الإعلان الخاص بهذا اليوم الوظيفي على صفحة البلدية في موقع التواصل (فيسبوك)، لمعرفة الشواغر المهنية المطلوبة.

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