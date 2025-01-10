نابلس: الاحتلال يجبر المحلات التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المحال التجارية على إغلاق أبوابها في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وذكر رئيس بلدية حوارة جهاد عودة، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وسط استفزاز وأعمال عربدة وسط البلدة.
وأفاد بأن قوات الاحتلال كانت أبلغت بنيتها إغلاق بعض المحال التجارية في محيط مسجد علي بن ابي طالب، حتى يوم الأحد المقبل، إلا أنها أغلقت كافة المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي
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