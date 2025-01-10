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نابلس: الاحتلال يجبر المحلات التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها

1/10/2025 9:04:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المحال التجارية على إغلاق أبوابها في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكر رئيس بلدية حوارة جهاد عودة، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وسط استفزاز وأعمال عربدة وسط البلدة.

وأفاد بأن قوات الاحتلال كانت أبلغت بنيتها إغلاق بعض المحال التجارية في محيط مسجد علي بن ابي طالب، حتى يوم الأحد المقبل، إلا أنها أغلقت كافة المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي

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