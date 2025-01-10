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إصابات بالاختناقات خلال اقتحام الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

1/10/2025 9:04:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "البوابة"، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق .


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