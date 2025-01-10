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جنين: الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من قباطية بينهم سيدة

1/10/2025 9:04:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 15 مواطنا، بينهم سيدة، من بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين خلال العملية العسكرية المستمرة في بلدة قباطية، واعتقلت 15 مواطنا بينهم سيدة، فيما يستمر انتشار جنود الاحتلال في أحياء البلدة وشوارعها، وسط إطلاق نار واندلاع اشتباكات عنيفة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم الجمعة، بعد اكتشاف قوات خاصة إسرائيلية في سهل البلدة ومحاصرتها منزلاً

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