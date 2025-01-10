شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة وجنوبها

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد 7 مواطنين على الأقل، وجرح آخرون، إثر قصف
استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
كما أفاد مراسلنا، باستشهاد مواطنين اثنين على الأقل في قصف للطيران الحربي على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
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