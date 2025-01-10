شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة وجنوبها

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد 7 مواطنين على الأقل، وجرح آخرون، إثر استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أفاد مراسلنا، باستشهاد مواطنين اثنين على الأقل في قصف للطيران الحربي على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.