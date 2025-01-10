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الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون

1/10/2025 9:04:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الشعب اللبناني الشقيق بمناسبة الاستحقاق الدستوري وانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.
وفي تصريح لها، قالت رئيسة اللجنة النائب دينا البشير: "نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب اللبناني الشقيق، معبرة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية نحو تحقيق الاستقرار في لبنان، بما يساهم في تلبية تطلعات اللبنانيين في التقدم والرخاء والتنمية، وضمان العيش الكريم والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي".
وأضافت البشير أن لبنان يستحق المزيد من الازدهار والعزة، متمنية أن يحقق المزيد من الإنجازات والتقدم بما يلبّي تطلعات شعبه وأمانيه.








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