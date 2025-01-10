انخفاض الإسترليني دون حاجز الـ 1.23 دولار

انخفاض الإسترليني دون حاجز الـ 1.23 دولار
التاريخ
1/10/2025 8:12:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون حاجز الـ 1.23 دولار.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 0.11 بالمئة ليصل عند 1.2292 دولار، وبنسبة 0.15 بالمئة أيضا، مقابل الدولار ليبلغ سعره 1.1930 يورو.
بترا
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