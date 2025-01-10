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انخفاض الإسترليني دون حاجز الـ 1.23 دولار

1/10/2025 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون حاجز الـ 1.23 دولار.


ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 0.11 بالمئة ليصل عند 1.2292 دولار، وبنسبة 0.15 بالمئة أيضا، مقابل الدولار ليبلغ سعره 1.1930 يورو.


بترا

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