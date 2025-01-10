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اليونيسيف: 3 ملايين طفل سوداني يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد

1/10/2025 8:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الجمعة، من أن نحو 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان.


وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قالت مسؤولة الاتصال في "اليونيسيف" فرع السودان إيفا هيندز، في تصريحات صحفية، إنه من بين هذا العدد، يعاني نحو 772 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.


وكان تقييم مدعوم من الأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، أفاد بأن المجاعة باتت منتشرة في بعض مناطق السودان، مشيرة إلى توسع المجاعة في إقليم دارفور.


بترا

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