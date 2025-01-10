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50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

1/10/2025 8:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.


ووفقا لموقع وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


ونشرت قوات الاحتلال عناصرها على أبواب الأقصى وطرقاته وأبواب البلدة القديمة، وقامت بتوقيف المصلين، خاصة من الشباب، ومنعت المئات منهم من الدخول إليه، وأخضعتهم للتفتيش الجسدي، كما اعتدت على العديد منهم بالضرب والدفع لإبعادهم عن محيط الأقصى.


كما واصلت قوات الاحتلال الانتشار بين صفوف المصلين في ساحات الأقصى، خلال خطبة الجمعة حتى انتهاء الصلاة، في إجراء متواصل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023.

بترا

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