50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
ووفقا لموقع وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
ونشرت قوات الاحتلال عناصرها على أبواب الأقصى وطرقاته وأبواب البلدة القديمة، وقامت بتوقيف المصلين، خاصة من الشباب، ومنعت المئات منهم من الدخول إليه، وأخضعتهم للتفتيش الجسدي، كما اعتدت على العديد منهم بالضرب والدفع لإبعادهم عن محيط الأقصى.
كما واصلت قوات الاحتلال الانتشار بين صفوف المصلين في ساحات الأقصى، خلال خطبة الجمعة حتى انتهاء الصلاة، في إجراء متواصل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023.
بترا
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