((المصرية اللبنانية)) تطالب ((المالية)) بجدولة ضرائب الشركات المتعثرة

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت الجمعية المصرية اللبنانية وزارة المالية بجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المصانع المتعثرة يصل إلى 11300 منها 5500 متعثر فى مرحلة البناء، و5800 مصنع قائم ولا يعمل، بحسب بيان صادر عن جمعية خبراء الضرائب المصرية.

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وقال فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القطاع الخاص طالب بتطوير السياسات الضريبية من خلال استقرار التشريعات وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أن جذب استثمارات أجنبية ومحلية يتحقق بإصدار حوافز استثمارية جديدة فى القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا والطاقة، ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والخاصة.

وأكد ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة فى البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل، وتقديم تسهيلات جديدة للوصول إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها فى سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.

وقال ((فوزى))، إن الجمعية تواصل دورها الفعال فى دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك فى السوق الأفريقى.

أضاف أن السوق الأفريقى يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافى واحتياجاته التنموية، ما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى.

وذكر أن الجمعية تشهد تطوراً مؤسسياً كبيراً من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية.