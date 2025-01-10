ارتفاع هامشى لسعر الدولار فى البنوك المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، هامشيا، خلال التعاملات الرسمية فى البنوك المصرية، اليوم الخميس.

وسجل أعلى سعر للعملة لأمريكية فى البنوك المصرية 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، فى بنك التنمية الصناعية.

موضوعاتالبنك المركزى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 23.2% فى ديسمبر الماضى ناصف ساويرس يستحوذ على حصة“نجيب ساويرس” فى أوراسكوم كونستراكشون تباين سعر الدولار بختام التعاملات فى البنوك المصرية

وسجل ثانى أعلى سعر 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، فى بنك تنمية الصادرات.

وسجل ثالث أعلى سعر 50.58 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبى الإسلامى مص

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، فى بنك أبوظبى التجارىن وبنك التعمير والإسكان.

وسجل متوسط سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، البنك الأهلى المصرى، وميد بنك، وبنك مصر.

وبدأت العملة الأمريكية العام الجديد 2025 على تراجع، لكنها تظل محققة مكاسب كبيرة أمام الجنيه المصرى.

وكان عام 2024 مليئا بالمكاسب للعملة الخضراء، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 64%، بعد قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه فى مارس الماضى، وتبنى سياسة سعر الصرف المرن.

وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات ديسمبر، ليستمر فى تسجيل مكاسبه، إذ تراجعت قيمة الجنيه، خلال الربع الأخير وحده بنحو 5%.