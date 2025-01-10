ارتفاع هامشى لسعر الدولار فى البنوك المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، هامشيا، خلال التعاملات الرسمية فى البنوك المصرية، اليوم الخميس.
وسجل أعلى سعر للعملة لأمريكية فى البنوك المصرية 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، فى بنك التنمية الصناعية.
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وسجل ثانى أعلى سعر 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع، فى بنك تنمية الصادرات.
وسجل ثالث أعلى سعر 50.58 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبى الإسلامى مص
فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، فى بنك أبوظبى التجارىن وبنك التعمير والإسكان.
وسجل متوسط سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، البنك الأهلى المصرى، وميد بنك، وبنك مصر.
وبدأت العملة الأمريكية العام الجديد 2025 على تراجع، لكنها تظل محققة مكاسب كبيرة أمام الجنيه المصرى.
وكان عام 2024 مليئا بالمكاسب للعملة الخضراء، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 64%، بعد قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه فى مارس الماضى، وتبنى سياسة سعر الصرف المرن.
وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات ديسمبر، ليستمر فى تسجيل مكاسبه، إذ تراجعت قيمة الجنيه، خلال الربع الأخير وحده بنحو 5%.
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