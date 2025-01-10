الأسهم الأوروبية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) محت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة، لتغلق تعاملات، اليوم الخميس على ارتفاع، مع تقييم بيانات كشفت عن تباطؤ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% إلى 515.84 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع التعدين 1.45%.

موضوعاتالأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025 تراجع أسهم شركات الشحن الأوروبية مع تجنب إضراب عمال الموانئ الأمريكية إيرباص تفشل فى تحقيق مستهدف التسليمات السنوى لعام 2024

في حين انخفضت أسهم شركات التجزئة بنسبة 0.8%، على إثر تراجع سهم بائعة التجزئة البريطانية“جريجس- Greggs” بأكثر من 15% بعدما أعلنت عن مبيعات أقل من التوقعات.

وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.85% إلى 8319 نقطة، استقر نظيره“داكس” الألماني عند 20317 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7490 نقطة.

وانخفض سهم“ميرسك” بنسبة 5.75% وسط عمليات بيع أوسع نطاقًا لشركات الشحن الأوروبية على خلفية التوصل إلى اتفاق مبدئي في الولايات المتحدة يمنع إضرابًا عماليًا على طول موانئ الساحل الشرقي والجنوبي للبلاد.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق اليوم، نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد صعودها بنسبة 2.1% في أكتوبر، كما ارتفعت بشكل طفيف 0.1% على أساس شهري.

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