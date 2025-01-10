الأسهم الأوروبية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) محت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة، لتغلق تعاملات، اليوم الخميس على ارتفاع، مع تقييم بيانات كشفت عن تباطؤ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال نوفمبر.
وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% إلى 515.84 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع التعدين 1.45%.
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في حين انخفضت أسهم شركات التجزئة بنسبة 0.8%، على إثر تراجع سهم بائعة التجزئة البريطانية“جريجس- Greggs” بأكثر من 15% بعدما أعلنت عن مبيعات أقل من التوقعات.
وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.85% إلى 8319 نقطة، استقر نظيره“داكس” الألماني عند 20317 نقطة، وصعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7490 نقطة.
وانخفض سهم“ميرسك” بنسبة 5.75% وسط عمليات بيع أوسع نطاقًا لشركات الشحن الأوروبية على خلفية التوصل إلى اتفاق مبدئي في الولايات المتحدة يمنع إضرابًا عماليًا على طول موانئ الساحل الشرقي والجنوبي للبلاد.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق اليوم، نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد صعودها بنسبة 2.1% في أكتوبر، كما ارتفعت بشكل طفيف 0.1% على أساس شهري.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076404
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