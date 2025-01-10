الأسهم اليابانية تواصل تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت الأسهم اليابانية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع سهم“فاست ريتيلنج” بعد نتائج أعمالها المخيبة للآمال، ومع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية.

وأغلق مؤشر“نيكي” تعاملات اليوم الجمعة منخفضًا 1.05% عند 39190 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” بنسبة 0.8% عند 2714 نقطة.

موضوعاتالمركزى الصينى يعلق عمليات شراء السندات الحكومية ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات زيادة الطلب لأغراض التدفئة الأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025

ليسجل“نيكي” خسائر أسبوعية بنسبة 1.77%، بعد تراجعه بأكثر من 2% على مدار ثلاث جلسات متتالية.

وذلك مع هبوط سهم“فاست ريتيلنج” -مالكة“يونيكلو”- بنسبة 6.53%، بعدما أشارت في تقرير نتائجها الفصلية إلى أن أعمالها في الصين كانت أضعف مما كان متوقعًا في السابق.

بينما قفز سهم“سيفن أند أي هولدينجز” -التي تدير متاجر“7-إليفن”- بحوالي 4.86%، بعدما ذكرت وكالة“بلومبرج” عن مصادر أن“أبولو جلوبال مانجمنت” تدرس استثمار ما يصل إلى 1.5 تريليون ين (9.47 مليار دولار) في الشركة القابضة اليابانية.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة 0.1% إلى 158.3 ين.

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