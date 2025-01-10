الأسهم اليابانية تواصل تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت الأسهم اليابانية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع سهم“فاست ريتيلنج” بعد نتائج أعمالها المخيبة للآمال، ومع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية.
وأغلق مؤشر“نيكي” تعاملات اليوم الجمعة منخفضًا 1.05% عند 39190 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” بنسبة 0.8% عند 2714 نقطة.
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ليسجل“نيكي” خسائر أسبوعية بنسبة 1.77%، بعد تراجعه بأكثر من 2% على مدار ثلاث جلسات متتالية.
وذلك مع هبوط سهم“فاست ريتيلنج” -مالكة“يونيكلو”- بنسبة 6.53%، بعدما أشارت في تقرير نتائجها الفصلية إلى أن أعمالها في الصين كانت أضعف مما كان متوقعًا في السابق.
بينما قفز سهم“سيفن أند أي هولدينجز” -التي تدير متاجر“7-إليفن”- بحوالي 4.86%، بعدما ذكرت وكالة“بلومبرج” عن مصادر أن“أبولو جلوبال مانجمنت” تدرس استثمار ما يصل إلى 1.5 تريليون ين (9.47 مليار دولار) في الشركة القابضة اليابانية.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة 0.1% إلى 158.3 ين.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076403
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