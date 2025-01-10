الأعلى فى 60 عامًا.. الشركات الأمريكية الكبرى تشكل ثلث مؤشر إس آند بى 500 - جريدة البورصة

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تمثل أكبر خمس شركات أمريكية مدرجة في مؤشر“إس آند بي 500” ما يقرب من ثلثه، وهي أكبر نسبة تركيز لأسهم الشركات الكبرى مقارنة بأي وقت مضى على مدار السنوات الستين الماضية.
وأوضح“جيم بيانكو” رئيس“بيانكو ريسيرش”، أنه بحلول نهاية عام 2024، استحوذت أكبر 5 شركات أمريكية في مؤشر“إس آند بي 500” على 28.8%، مع وزن نسبي لأسهم“آبل” و”إنفيديا” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”ألفابت” يبلغ 7.3%، 6.45%، 6%، 4.45%، 4.5% على التوالي.
ويقارن ذلك باستحواذ أكبر 5 شركات في مؤشر السوق الأمريكي على نسبة قدرها 27.6% في نهاية عام 1964، مع تمثيل أسهم شركات“إيه تي آند تي” و”جنرال موتورز” و”إكسون موبيل” و”آي بي إم” و”تيكساكو-Texaco” بـ8.9% و7.1% و4.9% و3.7% و3%.
وقال“جيفري كلينتوب”، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى“تشارلز شواب”:“التقييمات المرتفعة والتركيز العالي في مؤشرات الأسهم الأمريكية هي مخاوف متكررة ولكنها قد لا تمثل المخاطر القريبة الأجل التي يخشاها العديد من المستثمرين”.
وأضاف الاستراتيجيون في“بلاك روك”:“بدلاً من تقليل التعرض للأسهم الأميركية، فإننا نفضل إدارة هذه المخاطر، والاستفادة من مزيج من التعرضات المستهدفة والإدارة النشطة والتحوطات الواضحة”، حسبما نقل“ماركت ووتش”.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076402
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