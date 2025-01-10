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الأعلى فى 60 عامًا.. الشركات الأمريكية الكبرى تشكل ثلث مؤشر إس آند بى 500 - جريدة البورصة

1/10/2025 7:29:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع سهم إكس بنج 10% بعد تصدرها لمبيعات السيارات الكهربائية فى الصين ارتفاع الأسهم الصينية في الختام بدعم من القطاع التكنولوجي عجز ميزانية إندونيسيا لعام 2024 ينخفض إلى 2.29% من الناتج المحلي الإجمالي

تمثل أكبر خمس شركات أمريكية مدرجة في مؤشر“إس آند بي 500” ما يقرب من ثلثه، وهي أكبر نسبة تركيز لأسهم الشركات الكبرى مقارنة بأي وقت مضى على مدار السنوات الستين الماضية.

وأوضح“جيم بيانكو” رئيس“بيانكو ريسيرش”، أنه بحلول نهاية عام 2024، استحوذت أكبر 5 شركات أمريكية في مؤشر“إس آند بي 500” على 28.8%، مع وزن نسبي لأسهم“آبل” و”إنفيديا” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”ألفابت” يبلغ 7.3%، 6.45%، 6%، 4.45%، 4.5% على التوالي.

ويقارن ذلك باستحواذ أكبر 5 شركات في مؤشر السوق الأمريكي على نسبة قدرها 27.6% في نهاية عام 1964، مع تمثيل أسهم شركات“إيه تي آند تي” و”جنرال موتورز” و”إكسون موبيل” و”آي بي إم” و”تيكساكو-Texaco” بـ8.9% و7.1% و4.9% و3.7% و3%.

وقال“جيفري كلينتوب”، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى“تشارلز شواب”:“التقييمات المرتفعة والتركيز العالي في مؤشرات الأسهم الأمريكية هي مخاوف متكررة ولكنها قد لا تمثل المخاطر القريبة الأجل التي يخشاها العديد من المستثمرين”.

وأضاف الاستراتيجيون في“بلاك روك”:“بدلاً من تقليل التعرض للأسهم الأميركية، فإننا نفضل إدارة هذه المخاطر، والاستفادة من مزيج من التعرضات المستهدفة والإدارة النشطة والتحوطات الواضحة”، حسبما نقل“ماركت ووتش”.

المصدر:

MENAFN10012025000202011048ID1109076402

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