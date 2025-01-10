الأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتراجع أسهم شركات الشحن الأوروبية مع تجنب إضراب عمال الموانئ الأمريكية إيرباص تفشل فى تحقيق مستهدف التسليمات السنوى لعام 2024 حرائق الغابات فى كاليفورنيا تتسبب فى انقطاع الكهرباء عن 330 ألف أمريكى

من المتوقع أن يظل النمو العالمي هذا العام دون الوتيرة المسجلة قبل الوباء، ليستقر للعام الثالث على التوالي عند 2.8%، حيث يواجه الاقتصاد العالمي حالة عدم اليقين بسبب التوترات التجارية وأعباء الديون المرتفعة والمخاطر الجيوسياسية.

وبحسب تقرير عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في 2025، تتوقع الأمم المتحدة تباطؤ النمو في أكبر اقتصادات العالم إلى 1.9% هذا العام من 2.8% في 2024، لكنه يعد زيادة بـ 0.2 نقطة عن توقعاتها في منتصف عام 2024.

وتواجه الصين احتمال التباطؤ الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 4.9% في عام 2024 قبل أن يسجل 4.8% في عام 2025، وهو تعديل صعودي بنحو 0.3 نقطة من التوقعات السابقة، بدعم من استثمارات القطاع العام والأداء القوي للصادرات.

وأظهر التقرير الصادر الخميس، أنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.1% من 0.7% المقدرة العام الماضي، لكن ذلك يعد تعديلًا هبوطيًا بنحو 0.3 نقطة عن التقديرات السابقة، مع تحديات مثل ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان.

وتتوقع الأمم المتحدة نمو التجارة العالمية بنسبة 3.2% في 2025، وهو تباطؤ من نمو قدره 3.4% في 2024، حيث يشكل عدم اليقين الجيوسياسي مخاطر على التوقعات.

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