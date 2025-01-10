الأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
تراجع أسهم شركات الشحن الأوروبية مع تجنب إضراب عمال الموانئ الأمريكية إيرباص تفشل فى تحقيق مستهدف التسليمات السنوى لعام 2024 حرائق الغابات فى كاليفورنيا تتسبب فى انقطاع الكهرباء عن 330 ألف أمريكى
من المتوقع أن يظل النمو العالمي هذا العام دون الوتيرة المسجلة قبل الوباء، ليستقر للعام الثالث على التوالي عند 2.8%، حيث يواجه الاقتصاد العالمي حالة عدم اليقين بسبب التوترات التجارية وأعباء الديون المرتفعة والمخاطر الجيوسياسية.
وبحسب تقرير عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في 2025، تتوقع الأمم المتحدة تباطؤ النمو في أكبر اقتصادات العالم إلى 1.9% هذا العام من 2.8% في 2024، لكنه يعد زيادة بـ 0.2 نقطة عن توقعاتها في منتصف عام 2024.
وتواجه الصين احتمال التباطؤ الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 4.9% في عام 2024 قبل أن يسجل 4.8% في عام 2025، وهو تعديل صعودي بنحو 0.3 نقطة من التوقعات السابقة، بدعم من استثمارات القطاع العام والأداء القوي للصادرات.
وأظهر التقرير الصادر الخميس، أنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.1% من 0.7% المقدرة العام الماضي، لكن ذلك يعد تعديلًا هبوطيًا بنحو 0.3 نقطة عن التقديرات السابقة، مع تحديات مثل ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وتتوقع الأمم المتحدة نمو التجارة العالمية بنسبة 3.2% في 2025، وهو تباطؤ من نمو قدره 3.4% في 2024، حيث يشكل عدم اليقين الجيوسياسي مخاطر على التوقعات.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.