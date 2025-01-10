البنوك العالمية قد تسرح 200 ألف موظف بسبب الذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع تسريح نحو 200 ألف موظف من قبل البنوك العالمية في الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة، مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي الذي سيكون قادرًا على أداء العديد من المهام البشرية.

ووفقًا لمسح أجرته“بلومبرج إنتلجنس”، توقع أكثر من ربع المشاركين البالغ عددهم 93 مصرفًا، خفضًا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي القوة العاملة، حيث شمل الاستطلاع مصارف كبرى مثل“جيه بي مورجان” و”جولدمان ساكس”.

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وفي المتوسط، توقع كبار مسؤولي المعلومات والتكنولوجيا الذين شملهم المسح خفضًا بنسبة 3% من إجمالي القوة العاملة في القطاع المصرفي، ومن المرجح أن تكون التخفيضات الأكبر في المكاتب الخلفية.

وكتب“توماس نوتزيل” كبير محللي“بلومبرج إنتلجنس” في التقرير الذي صدر الخميس: قد يشهد قطاع خدمة العملاء تغييرات كبيرة، حيث أصبحت الروبوتات أكثر تكيفًا مع مثل تلك الوظائف.

ويرى أن هناك وظائف أخرى عرضة بشكل أكبر لتسريحات العمال، بجانب المناصب التي تنطوي على قواعد وواجبات محددة يمكن برمجتها بالنسبة للربوتات.

على صعيد النتائج المالية، توقع المشاركون ارتفاع أرباح البنوك قبل الضريبة بنسبة تتراوح بين 12% إلى 17%، ما يعني إضافة ما يصل إلى 180 مليار دولار إلى صافي الأرباح المجمعة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية.

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