البنوك العالمية قد تسرح 200 ألف موظف بسبب الذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) من المتوقع تسريح نحو 200 ألف موظف من قبل البنوك العالمية في الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة، مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي الذي سيكون قادرًا على أداء العديد من المهام البشرية.
ووفقًا لمسح أجرته“بلومبرج إنتلجنس”، توقع أكثر من ربع المشاركين البالغ عددهم 93 مصرفًا، خفضًا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي القوة العاملة، حيث شمل الاستطلاع مصارف كبرى مثل“جيه بي مورجان” و”جولدمان ساكس”.
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وفي المتوسط، توقع كبار مسؤولي المعلومات والتكنولوجيا الذين شملهم المسح خفضًا بنسبة 3% من إجمالي القوة العاملة في القطاع المصرفي، ومن المرجح أن تكون التخفيضات الأكبر في المكاتب الخلفية.
وكتب“توماس نوتزيل” كبير محللي“بلومبرج إنتلجنس” في التقرير الذي صدر الخميس: قد يشهد قطاع خدمة العملاء تغييرات كبيرة، حيث أصبحت الروبوتات أكثر تكيفًا مع مثل تلك الوظائف.
ويرى أن هناك وظائف أخرى عرضة بشكل أكبر لتسريحات العمال، بجانب المناصب التي تنطوي على قواعد وواجبات محددة يمكن برمجتها بالنسبة للربوتات.
على صعيد النتائج المالية، توقع المشاركون ارتفاع أرباح البنوك قبل الضريبة بنسبة تتراوح بين 12% إلى 17%، ما يعني إضافة ما يصل إلى 180 مليار دولار إلى صافي الأرباح المجمعة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076399
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