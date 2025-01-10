الغاز الطبيعى المسال الأمريكى يلبى على نحو متزايد الطلب الأوروبى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتبر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي منذ ثلاثة أعوام اللاعب الأكبر على نحو متزايد في تلبية جزء من الطلب الأوروبي من الغاز.
وقالت منصة“أويل برايس” إن نصف الـ 10.89 مليون طن التي استوردتها أوروبا في ديسمبر الماضي، كانت من الولايات المتحدة.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع بريطانيا تسعى إلى تهدئة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 المغرب يسجل رقمًا قياسيًا ويستقبل 17.4 مليون سائح فى 2024
وأشارت المنصة الى حاجة أوروبا إلى تعزيز الإمدادات الخارجية ، ليس فقط للاستهلاك هذا الشتاء ولكن أيضًا في فصلي الربيع والصيف.
وبحسب المنصة، دفعت موجات البرد الشتوية المبكرة أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريبا في ديسمبر الماضي مع وصول الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أيضا إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2024.
وأضافت انه بعد فصلي شتاء أكثر اعتدالا على التوالي، تشهد أوروبا الآن أول شتاء مناسب منذ أزمة الطاقة عام 2022، وهي تستنفد مخزونها من الغاز الطبيعي بأسرع وتيرة منذ سبع سنوات.
كما أدى انتهاء تدفق الغاز عبر خط الأنابيب الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى إثارة القلق في سوق الغاز الأوروبية، وعزز المشترون مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.