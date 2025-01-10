الغاز الطبيعى المسال الأمريكى يلبى على نحو متزايد الطلب الأوروبى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يعتبر الغاز الطبيعي المسال الأمريكي منذ ثلاثة أعوام اللاعب الأكبر على نحو متزايد في تلبية جزء من الطلب الأوروبي من الغاز.

وقالت منصة“أويل برايس” إن نصف الـ 10.89 مليون طن التي استوردتها أوروبا في ديسمبر الماضي، كانت من الولايات المتحدة.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع بريطانيا تسعى إلى تهدئة الأسواق مع ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2008 المغرب يسجل رقمًا قياسيًا ويستقبل 17.4 مليون سائح فى 2024

وأشارت المنصة الى حاجة أوروبا إلى تعزيز الإمدادات الخارجية ، ليس فقط للاستهلاك هذا الشتاء ولكن أيضًا في فصلي الربيع والصيف.

وبحسب المنصة، دفعت موجات البرد الشتوية المبكرة أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريبا في ديسمبر الماضي مع وصول الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أيضا إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2024.

وأضافت انه بعد فصلي شتاء أكثر اعتدالا على التوالي، تشهد أوروبا الآن أول شتاء مناسب منذ أزمة الطاقة عام 2022، وهي تستنفد مخزونها من الغاز الطبيعي بأسرع وتيرة منذ سبع سنوات.

كما أدى انتهاء تدفق الغاز عبر خط الأنابيب الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى إثارة القلق في سوق الغاز الأوروبية، وعزز المشترون مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة.

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