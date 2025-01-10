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الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) تسجل 2.4 مليون جنيه

1/10/2025 7:29:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((كيا))، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لشهر يناير الجارى.

وحددت الشركة أسعار سيارات ((كيا سبورتاج)) موديل 2025، الفئة الأولى ((LX)) بنحو 1.950 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX)) بسعر 2.070 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((H/L)) بسعر 2.2 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((T/L)) بنحو 2.325 مليون جنيه، والفئة الخامسة ((GT)) بلغت 2.450 مليون جنيه.

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وحددت ((EIT)) أسعار طرازات ((كيا أكسيد)) موديل 2025، لتسجل الفئة الأولى ((H/L)) بسعر 1.450 مليون جنيه، والفئة الثانية ((H/L)) بنحو 1.550 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بـ 1.650 مليون جنيه.

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