الفئة الأعلى من ((كيا سبورتاج)) تسجل 2.4 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات ((EIT))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية
((كيا))، شبكة موزعيها المعتمدين، بالقائمة السعرية الجديدة لشهر يناير الجارى.
وحددت الشركة أسعار سيارات ((كيا سبورتاج)) موديل 2025، الفئة الأولى ((LX)) بنحو 1.950 مليون جنيه، والفئة الثانية ((EX)) بسعر 2.070 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((H/L)) بسعر 2.2 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((T/L)) بنحو 2.325 مليون جنيه، والفئة الخامسة ((GT)) بلغت 2.450 مليون جنيه.
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وحددت ((EIT)) أسعار طرازات ((كيا أكسيد)) موديل 2025، لتسجل الفئة الأولى ((H/L)) بسعر 1.450 مليون جنيه، والفئة الثانية ((H/L)) بنحو 1.550 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((T/L)) بـ 1.650 مليون جنيه.
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