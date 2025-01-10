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إيرباص تفشل فى تحقيق مستهدف التسليمات السنوى لعام 2024 - جريدة البورصة

1/10/2025 7:29:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأمم المتحدة ترفع توقعات النمو الاقتصادى فى أمريكا والصين خلال عام 2025 تراجع أسهم شركات الشحن الأوروبية مع تجنب إضراب عمال الموانئ الأمريكية حرائق الغابات فى كاليفورنيا تتسبب فى انقطاع الكهرباء عن 330 ألف أمريكى

فشلت“إيرباص” في تلبية مستهدف تسليمات الطائرات خلال العام الماضي، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد التي أدت إلى نقص في المكونات.

وكشفت بيانات الشركة التي صدرت الخميس، أن“إيرباص” سلمت 766 طائرة ركاب إلى 86 عميلًا حول العالم في عام 2024، متخلفة بفارق ضئيل عن هدفها الرئيسي البالغ 770 طائرة.

وفي ديسمبر وحده، سلمت صانعة الطائرات الأوروبية 123 طائرة ركاب إلى 44 عميلًا، مع تلقيها طلبات لشراء 99 طائرة.

وتلقت صانعة الطائرات 878 طلبًا إجماليًا لشراء الطائرات على مدار العام الماضي، بانخفاض 61% عن الطلبات المسجلة في عام 2023.

ومن المقرر الكشف عن النتائج المالية السنوية الكاملة لشركة“إيرباص” لعام 2024 في العشرين من فبراير المقبل.

المصدر:

MENAFN10012025000202011048ID1109076388

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