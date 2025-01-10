إيرباص تفشل فى تحقيق مستهدف التسليمات السنوى لعام 2024 - جريدة البورصة

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فشلت“إيرباص” في تلبية مستهدف تسليمات الطائرات خلال العام الماضي، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد التي أدت إلى نقص في المكونات.
وكشفت بيانات الشركة التي صدرت الخميس، أن“إيرباص” سلمت 766 طائرة ركاب إلى 86 عميلًا حول العالم في عام 2024، متخلفة بفارق ضئيل عن هدفها الرئيسي البالغ 770 طائرة.
وفي ديسمبر وحده، سلمت صانعة الطائرات الأوروبية 123 طائرة ركاب إلى 44 عميلًا، مع تلقيها طلبات لشراء 99 طائرة.
وتلقت صانعة الطائرات 878 طلبًا إجماليًا لشراء الطائرات على مدار العام الماضي، بانخفاض 61% عن الطلبات المسجلة في عام 2023.
ومن المقرر الكشف عن النتائج المالية السنوية الكاملة لشركة“إيرباص” لعام 2024 في العشرين من فبراير المقبل.
المصدر:
MENAFN10012025000202011048ID1109076388
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