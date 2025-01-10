إجراء عملية نوعية بمفصل المرفق لمريض بمستشفى الكرك الحكومي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أجرى فريق طبي في مستشفى
الكرك الحكومي أمس الخميس، عملية نوعية لمريض أربعيني يعاني من خلع مع كسر متفتت في مفصل المرفق الأيسر.
وقال رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة العظام والمفاصل وجراحة الطب الرياضي والمنظار الدكتور بلال الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تثبيت الكسر الموجود في عظم الزند وإجراء عملية لاستبدال رأس عظم الكعبرة مع إصلاح الرباط الجانبي الوحشي لمفصل المرفق، مشيرا إلى أن المريض يتماثل للشفاء.
من جهته، أكد مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة، أن هذا الإنجاز الطبي يضاف إلى العديد من الإنجازات الطبية التي حققها المستشفى، منوها بالجهود الكبيرة للفريق الطبي ولجميع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية وفنيي الأشعة في المستشفى والتي أسهمت بتقديم الخدمة الطبية المثلى للمرضى ورفع السمعة الطبية للمستشفى.
وأشار إلى أن المستشفى نفذ العديد من العمليات النوعية، منها عمليات للخلع المتكرر للكتف، حيث كان المرضى يعانون من وجود خلع متكرر في مفصل الكتف وإجراء عمليات نقل عظم وإصلاح أربطة لمفصل الكتف لمرضى وتماثلوا للشفاء وبنتائج تضاهي النتائج العالمية مع عدم حدوث تكرار في الخلع لديهم، إضافة إلى استبدال المفاصل وعمليات في الطب الرياضي وإصابات القدم والكاحل.
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