الشركات البريطانية تدعم مبادرة لخفض معدلات العودة للجريمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العدل البريطانية مبادرة جديدة تهدف إلى دمج الأشخاص الخاضعين للمراقبة أو المحكوم عليهم بأحكام مجتمعية في سوق العمل، في إطار جهودها للحد من معدلات العودة للجريمة، التي تمثل حوالي 80 بالمائة من إجمالي الجرائم المسجلة.



وقالت صحيفة الفايننشال تايمز، إن هذه المبادرة تأتي تحت قيادة السجون اللورد جيمس تيمبسون، حيث سيتم إنشاء مجالس توظيف إقليمية تجمع بين خدمات السجون والمراقبة والشركات، بالتعاون مع وزارة العمل والمعاشات.



وسيشارك في هذه المجالس رؤساء تنفيذيون لشركات بارزة مثل سلسلة المخابز "جريجز" ومتاجر "آيسلاند" وشركة الوجبات الجاهزة "كوك". وأكد تيمبسون أن "توفير فرص عمل مستقرة للمفرج عنهم وسيلة فعالة للحد من الجريمة وجعل شوارع المملكة المتحدة أكثر أماناً".



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