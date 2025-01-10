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عملة البيتكوين ترتد وتصعد بقوة

1/10/2025 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صعدت عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل إقبال المستثمرين على الشراء بعد تراجع العملة المشفرة أمس إلى أدنى مستوى في نحو شهر.


وكانت ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم، بنسبة 2.45% إلى 94824.24 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" (coindesk)، المعنية بشؤون العملات المشفرة.


ويأتي الارتفاع بعد أن كانت عملة "البيتكوين" قد تراجعت أمس الخميس إلى أدنى مستوى في نحو شهر، حيث وصلت إلى نطاق 91 ألف دولار.

نبض365

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