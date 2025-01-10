مطالب بإنشاء مشتل زراعي في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفتقر محافظة عجلون لوجود مشتل زراعي متكامل لمستلزمات رغم المقومات البيئية والزراعية التي تتميز بها المحافظة.



وطالب مزارعون بإقامة المشتل لتوفير الوقت والجهد عليهم بدلا من ذهابهم إلى خارج المحافظة لشراء احتياجاتهم من البذور والأشجار والمواد الأساسية الزراعية.



وأشار المزارع محمد فريحات إلى أن إنشاء المشتل سيزيد من القدرة على تنمية المحاصيل الزراعية المحلية بشكل أفضل وسيسهم بتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية.



المهندس صادق القضاة، نوه إلى أن المشتل سيوفر فرص عمل جديدة في المنطقة وسيعزز من التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها المزارعون، بالإضافة إلى دعم المشاريع الزراعية التي تسهم في تحسين الإنتاج الوطني وتعمل على تطوير القطاع الزراعي في المحافظة.



وبين رئيس مجلس المحافظة في عجلون عمر المومني، أن المجلس خصص جزءا من موازنة عام 2025 لقطاع الزراعة والتي بلغت 295 ألف دينار وأن هذه المطالبة خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي من خلال توفير الشتلات الزراعية بأسعار مناسبة وتعزيز الرقعة الخضراء التي تسهم في تحسين البيئة ودعم المزارعين، مشيرا إلى أن إنشاء المشتل سيُسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تُعد من أولويات المحافظة وإعطاء أهمية لتنفيذ مشاريع تُعزز الإنتاج الزراعي وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.



مدير الزراعة في عجلون المهندس رامي العدوان، أكد أن إقامة المشتل يتطلب توفير مساحة مناسبة من الأراضي، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة وتوفير الكوادر المتخصصة والآليات لضمان تشغيله بكفاءة، مبينا أن مشتل فيصل الزراعي قريب جدًا من المحافظة ويقدم خدماته بشكل مباشر لأبناء عجلون وهذا يقلل من الحاجة الملحة لإنشاء مشتل جديد في الوقت الحالي.