ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال 2024 بمتوسط 1.6 درجة مئوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد تقرير نشر اليوم الجمعة، بأن عام 2024، كان الأول الذي تكون فيه درجات الحرارة في المتوسط أعلى من المعيار المناخي البالغ 1.5 درجة مئوية منذ بدء التسجيل، ما جعله أيضا العام الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، التي قدمت خلال الأشهر الأخيرة تقديرات أولية مماثلة.



وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت كوبرنيكوس، إن متوسط درجة حرارة الكوكب خلال عام 2024، كان أعلى بمقدار 1.6 درجة مئوية عما كان عليه في الفترة من 1850 إلى 1900، وهي فترة ما قبل الصناعة قبل أن يبدأ البشر في حرق الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع.



وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة في العالم منذ بدء التسجيلات، وكانت كل سنة من السنوات العشر الماضية " 2015 - 2024" من بين الأعوام العشر الأكثر دفئا على الإطلاق.



بترا