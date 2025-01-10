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ترامب يعلن عن التحضير لعقد لقاء مع بوتين

1/10/2025 5:05:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في كلمة له أمام الصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو أمس الخميس، أن العمل جارٍ لتحضير عقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب في حديثه الذي بثته قناة Fox News التلفزيونية: "إنه يريد اللقاء. ونحن نستعد لذلك. الرئيس بوتين يريد عقد لقاء، حتى أنه صرح بذلك علنا. يتعين علينا وضع حد [للصراع الأوكراني]".
وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "أما بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، فقد جرت مناقشات كثيرة. وهناك العديد من الاجتماعات المخطط لها مع العديد من الأشخاص، وقد تم عقد بعضها بالفعل.


وعندما استفسر الصحفيون عن الصيغة التي يرغب فيها ترامب إجراء محادثاته مع الرئيسين الروسي والصيني، رد بالقول: "لايزال علينا العمل لتحديد ذلك".

RT

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