ترامب يعلن عن التحضير لعقد لقاء مع بوتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
في كلمة له أمام الصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو أمس الخميس، أن العمل جارٍ لتحضير عقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب في حديثه الذي بثته قناة Fox News التلفزيونية: "إنه يريد اللقاء. ونحن نستعد لذلك. الرئيس بوتين
يريد عقد لقاء، حتى أنه صرح بذلك علنا. يتعين علينا وضع حد [للصراع الأوكراني]".
وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "أما بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، فقد جرت مناقشات كثيرة. وهناك العديد من الاجتماعات المخطط لها مع العديد من الأشخاص، وقد تم عقد بعضها بالفعل.
وعندما استفسر الصحفيون عن الصيغة التي يرغب فيها ترامب إجراء محادثاته مع الرئيسين الروسي والصيني، رد بالقول: "لايزال علينا العمل لتحديد ذلك".
RT
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