غوتيريش يدعم سيادة لبنان وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، التزام الأمم المتحدة بدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي وفقاً لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، والتنفيذ الفعال لقراري مجلس الأمن 1701و1559 وغيرهما من القرارات ذات الصلة.
واعتبر غوتيريش، في بيان، أن تلك المرجعيات تشكل أهمية أساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، وأن انتخاب رئيسا للبنان هو تطور مهم ولا سيما بعد فراغ رئاسي طويل.
وقال إنه يشجع على تشكيل حكومة جديدة بسرعة، لمعالجة احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، بما في ذلك الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء لبنان، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
بترا
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