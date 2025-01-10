غوتيريش يدعم سيادة لبنان وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، التزام الأمم المتحدة بدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي وفقاً لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، والتنفيذ الفعال لقراري مجلس الأمن 1701و1559 وغيرهما من القرارات ذات الصلة.



واعتبر غوتيريش، في بيان، أن تلك المرجعيات تشكل أهمية أساسية لاستقرار لبنان والمنطقة، وأن انتخاب رئيسا للبنان هو تطور مهم ولا سيما بعد فراغ رئاسي طويل.



وقال إنه يشجع على تشكيل حكومة جديدة بسرعة، لمعالجة احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، بما في ذلك الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء لبنان، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.

بترا