ميقاتي يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس اللبناني الجديد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه ناقش مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس جوزيف طلب منه تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.



وأضاف ميقاتي خلال مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس جوزيف عون، من القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الجمعة، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون متناغمة مع ما طرحه عون في خطابه أمام أمس.



وأشار إلى أنه اطلع الرئيس عون على الأوضاع في جنوب لبنان وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته للبنان، لافتا إلى أن الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها.

بترا