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أسعار الذهب عالميا تترقب بيانات اقتصادية لتحديد مسارها

1/10/2025 3:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر 2024، وسط ترقب بيانات أميركية حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2670.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وحقق مكاسب تتجاوز الواحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2694.50 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.98 دولار، فيما زاد البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 934.28 دولار.


بترا

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