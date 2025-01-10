الأرصاد الأردنية: أمطار ورعد وتحذير للسائقين

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- Khaberni) خبرني - أكد الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستتأثر اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث ستزداد كميات الغيوم في السماء، مع احتمال هطول زخات مطرية متفرقة قد يصاحبها الرعد وحبات البرد في بعض المناطق.
وحذر آل خطاب من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات المطرية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.
وأشار آل خطاب إلى أن الأجواء يوم السبت ستكون باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة.
ويميل الطقس إلى الاستقرار خلال الليل مع أجواء باردة عمومًا، بينما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال النهار وتصبح خفيفة ليلاً.
كما حذر آل خطاب من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، مؤكدًا على ضرورة الحذر في القيادة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية لتجنب حوادث السير.
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