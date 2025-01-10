الأرصاد الأردنية: أمطار ورعد وتحذير للسائقين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة ستتأثر اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث ستزداد كميات الغيوم في السماء، مع احتمال هطول زخات مطرية متفرقة قد يصاحبها الرعد وحبات البرد في بعض المناطق.



وحذر آل خطاب من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، بالإضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات المطرية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.



وأشار آل خطاب إلى أن الأجواء يوم السبت ستكون باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق متفرقة.



ويميل الطقس إلى الاستقرار خلال الليل مع أجواء باردة عمومًا، بينما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال النهار وتصبح خفيفة ليلاً.



كما حذر آل خطاب من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، مؤكدًا على ضرورة الحذر في القيادة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية لتجنب حوادث السير.