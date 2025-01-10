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الأرصاد الأردنية توضح حول حرائق غابات كاليفورنيا حاليا - فيديو

1/10/2025 2:15:52 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوضحت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، صباح الجمعة، حول الحرائق المشتعلة بغابات كاليفورنيا حاليا وبما يعرف بـ دوامة النار.

وقالت الارصاد عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ما يلي :

دوامة النار او ما يُعرف أحيانًا بـ الإعصار الناري، هي ظاهرة نادرة تحدث عندما تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الحرائق الكبيرة، مثل حرائق الغابات في توليد دوامات هوائية تلتقط النار وتبدأ في الدوران بشكل حلزوني.

1. الحرارة الشديدة: تنتج عن الحريق حرارة كثيفة تسبب ارتفاع الهواء الساخن بسرعة.

2. الرياح: عندما تتداخل الرياح القوية مع التيارات الهوائية الساخنة الصاعدة، يبدأ الهواء بالدوران.

3. اشتعال النار: إذا التقطت هذه الدوامة اللهب من الحريق، تتحول إلى دوامة نارية.

مميزاتها:

. الشكل: تبدو كإعصار أو عمود ناري يدور بسرعة.

. الطول: يمكن أن يصل طول دوامة النار إلى عشرات الأمتار.

. الخطورة: تكون شديدة الخطورة بسبب قدرتها على نشر الحريق بسرعة كبيرة.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا :

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