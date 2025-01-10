مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة لبحث التطورات السياسية في لبنان، أصدر الأعضاء بعدها بيانا رحبوا فيه بانتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد.
وشدد أعضاء المجلس في بيان تلاه رئيسهم لهذا الشهر، السفير الجزائري عمار بن جامع، على أهمية انتخاب رئيس في لبنان لضمان وجود مؤسسات للدولة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة في البلاد.
كما أكد الأعضاء في بيانهم دعمهم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، وجددوا التأكيد على التزامهم تجاه الاستقرار في لبنان.
ودعا الأعضاء إلى تنفيذ قـرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 بشكل كامل، وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في لبنان.
بترا
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