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مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

1/10/2025 2:04:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة مشاورات مغلقة لبحث التطورات السياسية في لبنان، أصدر الأعضاء بعدها بيانا رحبوا فيه بانتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد.


وشدد أعضاء المجلس في بيان تلاه رئيسهم لهذا الشهر، السفير الجزائري عمار بن جامع، على أهمية انتخاب رئيس في لبنان لضمان وجود مؤسسات للدولة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة في البلاد.

كما أكد الأعضاء في بيانهم دعمهم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، وجددوا التأكيد على التزامهم تجاه الاستقرار في لبنان.


ودعا الأعضاء إلى تنفيذ قـرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 بشكل كامل، وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في لبنان.

بترا

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