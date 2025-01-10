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ارتفاع الطلب على الوقود يرفع أسعار النفط عالميا

1/10/2025 2:04:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من زيادة الطلب على الوقود.


وبحسب وكالة بلومبيرغ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.

بترا

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