مجلس النواب الأمريكي يقر فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية جرى تمرير المشروع المسمى "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" بأغلبية 243 صوتا مؤيدا مقابل 140 نائبا صوتوا ضده وأحيل بذلك إلى مجلس الشيوخ لدراسته والتصويت عليه.
وبرز انضمام 45 نائبا ديمقراطيا إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون الذي لم يصوت أي جمهوري ضده.
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي أعيد انتخابه مؤخرا لرئاسة المجلس قد عبر أول من أمس الثلاثاء عن نيته طرح مشروع القانون على المجلس قائلا إن الكونغرس سيعيد "مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مكانه".
وقال جونسون إن خان ليس لديه ولاية قضائية سواء على الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة "ومن الفظيع أن يصدر أوامر اعتقال" وفق تعبيره.
وبعد تمرير المشروع تعهد زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ جون ثون بالبت به سريعا حتى يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 يناير الجاري.
وفي حال التوقيع عليه من قبل ترامب يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشارت إلى أن جرائم الحرب التي تتهمها بارتكابهما تتمثل في" التجويع كأسلوب من أساليب الحرب" والجرائم ضد الإنسانية تتمثل في "القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية."
وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما آنذاك إن "الأفعال المماثلة للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر".
واعتبرت المحكمة أن سلوك نتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة وأشارت إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
غير أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا طرفين في المحكمة الجنائية الدولية ويعتبران أنهما لا تخضعان لولاية المحكمة.
ويذكر أن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون كان قد مرر في يونيو الماضي مشروع القانون الذي يسعى إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لكن الإجراء لم يتداول مطلقا في مجلس الشيوخ وذلك بسبب معارضة البيت الأبيض وزعيم الأكثرية الديمقراطية بالمجلس آنذاك تشاك شومر. (النهاية)
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