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مجلس النواب الأمريكي يقر فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

1/9/2025 11:32:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر بالقبض على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية جرى تمرير المشروع المسمى "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" بأغلبية 243 صوتا مؤيدا مقابل 140 نائبا صوتوا ضده وأحيل بذلك إلى مجلس الشيوخ لدراسته والتصويت عليه.
وبرز انضمام 45 نائبا ديمقراطيا إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون الذي لم يصوت أي جمهوري ضده.
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي أعيد انتخابه مؤخرا لرئاسة المجلس قد عبر أول من أمس الثلاثاء عن نيته طرح مشروع القانون على المجلس قائلا إن الكونغرس سيعيد "مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مكانه".
وقال جونسون إن خان ليس لديه ولاية قضائية سواء على الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة "ومن الفظيع أن يصدر أوامر اعتقال" وفق تعبيره.
وبعد تمرير المشروع تعهد زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ جون ثون بالبت به سريعا حتى يتمكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 يناير الجاري.
وفي حال التوقيع عليه من قبل ترامب يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يوما من إقراره.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشارت إلى أن جرائم الحرب التي تتهمها بارتكابهما تتمثل في" التجويع كأسلوب من أساليب الحرب" والجرائم ضد الإنسانية تتمثل في "القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية."
وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما آنذاك إن "الأفعال المماثلة للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر".
واعتبرت المحكمة أن سلوك نتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة وأشارت إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
غير أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا طرفين في المحكمة الجنائية الدولية ويعتبران أنهما لا تخضعان لولاية المحكمة.
ويذكر أن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون كان قد مرر في يونيو الماضي مشروع القانون الذي يسعى إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لكن الإجراء لم يتداول مطلقا في مجلس الشيوخ وذلك بسبب معارضة البيت الأبيض وزعيم الأكثرية الديمقراطية بالمجلس آنذاك تشاك شومر. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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