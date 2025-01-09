54.4 مليون دينار لبناء محطة حوار لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت نوال عباس:
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على الممارسات والمناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 18 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتقدمت شركة ألفا انيرجي جنيريشنز بعطاء قدره 54 مليونا و498 ألفا و205 دنانير للحصول على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء (إدارة التخطيط والدراسات) لبناء محطة حوار لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي.
وتعتزم هيئة الكهرباء والماء طرح مناقصة عامة دولية لبناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في جزيرة حوار على أساس عقد EPC ، بقدرة إنتاجية قدرها مليون إلى مليونين (1-2) جالون في اليوم من المياه الصالحة للشرب، وتشييد خزانين أرضيين للمياه (2) بسعة تخزينية تبلغ مليون جالون لكل خزان، بالإضافة إلى مضخات نقل المياه المصاحبة.
كما تنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتوفير مستشار لنظام الحلول التقنية لتكنولوجيا المعلومات ( ITSM )، وتقدمت شركة مايكرو سنتر، بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليون دينار تقريبا، بينما تقدمت شركة أطياف للحلول الإلكترونية بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 29 ألفا و700 دينار.
والمناقصة تشمل إدارة العمليات الموجهة لبيئة تكنولوجية بشكل مباشر، بما في ذلك أعمال الصيانة المستمرة وتطوير وتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات للهيئة، ومواكبة فريق تكنولوجيا المعلومات مع وحدات الأعمال لتطوير الخبرة المطلوبة وتحسين الجودة والاستجابة لدعم المشاريع الجديدة. مع الأخذ في الاعتبار أن حاليًا يوجد كتالوج مشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجميع الجهات الحكومية حيث ستقوم الهيئة مستقبلاً بإضافة خدمة حكومية جديدة إلى خدمات مشتركة مخصصة (كنموذج Technical Support ) للحكومة والتي يقوم المستشار المطلوب بهذه المهمة نظراً للخبرة التي سيتم طلبها في هذا المجال عند طرح المناقصة.
وبشكل عام، يضمن مستشار الحلول التقنية أن تلبي تكنولوجيا المعلومات احتياجات العمل بطريقة فعالة وموثوقة، مع التركيز على التخطيط والتنفيذ والدعم المستمر لحلول تكنولوجيا المعلومات في سائر الجهات الحكومية التي يخدمها النظام المذكور.
كما تنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الأشغال للخدمات الاستشارية الهندسية لأعمال تصميم شبكة تصريف مياه الأمطار، وتقدمت شركة STANTEC KHONJI بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و793 ألف دينار، بينما تقدمت شركة Egis International بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 214 ألفا و728 دينارا.
تعتزم وزارة الأشغال تعيين شركة استشارية ذات مؤهلات وخبرة مناسبة لإجراء دراسات الجدوى التفصيلية والتصميم الأولي والتصميم التفصيلي وتقديم خدمات المساعدة في العطاءات لوزارة الأشغال لمخططات تصميم صرف العواصف المختارة.
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