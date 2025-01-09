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54.4 مليون دينار لبناء محطة حوار لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي

1/9/2025 11:32:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00



فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬والمناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬18‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ألفا‭ ‬انيرجي‭ ‬جنيريشنز‭ ‬بعطاء‭ ‬قدره‭ ‬54‭ ‬مليونا‭ ‬و498‭ ‬ألفا‭ ‬و205‭ ‬دنانير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والدراسات‭) ‬لبناء‭ ‬محطة‭ ‬حوار‭ ‬لتحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬بالتناضح‭ ‬العكسي‭.‬

وتعتزم‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬دولية‭ ‬لبناء‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬لتحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬بالتناضح‭ ‬العكسي‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬حوار‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬عقد‭ ‬ EPC ،‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬إلى‭ ‬مليونين‭ (‬1-2‭) ‬جالون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب،‭ ‬وتشييد‭ ‬خزانين‭ ‬أرضيين‭ ‬للمياه‭ (‬2‭) ‬بسعة‭ ‬تخزينية‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬جالون‭ ‬لكل‭ ‬خزان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مضخات‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬المصاحبة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتوفير‭ ‬مستشار‭ ‬لنظام‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ (‬ ITSM ‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مايكرو‭ ‬سنتر،‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬تقريبا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أطياف‭ ‬للحلول‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬29‭ ‬ألفا‭ ‬و700‭ ‬دينار‭.‬

والمناقصة‭ ‬تشمل‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬الموجهة‭ ‬لبيئة‭ ‬تكنولوجية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬المستمرة‭ ‬وتطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬للهيئة،‭ ‬ومواكبة‭ ‬فريق‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬مع‭ ‬وحدات‭ ‬الأعمال‭ ‬لتطوير‭ ‬الخبرة‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتحسين‭ ‬الجودة‭ ‬والاستجابة‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة‭. ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬حاليًا‭ ‬يوجد‭ ‬كتالوج‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬الهيئة‭ ‬مستقبلاً‭ ‬بإضافة‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬مشتركة‭ ‬مخصصة‭ (‬كنموذج‭ ‬ Technical ‭ ‬ Support ‭) ‬للحكومة‭ ‬والتي‭ ‬يقوم‭ ‬المستشار‭ ‬المطلوب‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬نظراً‭ ‬للخبرة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬طلبها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬عند‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭.‬

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬يضمن‭ ‬مستشار‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬أن‭ ‬تلبي‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬احتياجات‭ ‬العمل‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة‭ ‬وموثوقة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لحلول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يخدمها‭ ‬النظام‭ ‬المذكور‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬الهندسية‭ ‬لأعمال‭ ‬تصميم‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ STANTEC ‭ ‬ KHONJI ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و793‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Egis ‭ ‬ International ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬214‭ ‬ألفا‭ ‬و728‭ ‬دينارا‭.‬

تعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬استشارية‭ ‬ذات‭ ‬مؤهلات‭ ‬وخبرة‭ ‬مناسبة‭ ‬لإجراء‭ ‬دراسات‭ ‬الجدوى‭ ‬التفصيلية‭ ‬والتصميم‭ ‬الأولي‭ ‬والتصميم‭ ‬التفصيلي‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬العطاءات‭ ‬لوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لمخططات‭ ‬تصميم‭ ‬صرف‭ ‬العواصف‭ ‬المختارة‭.‬

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