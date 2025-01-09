رئيس الغرفة يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية تعزيز العلاقات البحرينية العراقية عبر توسيع آفاق التعاون التجاري والصناعي بين البلدين. جاء ذلك خلال استقباله د. إحسان علاوي حسين الدليمي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس الغرفة، ووليد كانو، نائب الأمين المالي، وعاطف الخاجة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين.
ولفت ناس إلى نمو الصادرات البحرينية لجمهورية العراق خلال عام 2022 حتى 2023 بنسبة 22 % ، مدفوعاً بصناعات الألمنيوم والفولاذ والصناعات الخفيفة، كما استعرض القطاعات الواعدة بين البلدين وأبرزها قطاع التعليم، والدراسات والبحوث، والطاقة، والرعاية الصحية، مشيراً إلى أهمية مواصلة إيجاد فرص جديدة للتعاون ودعم المشاريع التي تلبي طموحات شعبي البلدين الشقيقين.
بدوره، أكد د. إحسان علاوي حسين الدليمي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، حرصه على تعزيز التعاون ومواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية وتطويرها لما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، عبر عقد اللقاءات الثنائية وإقامة الفعاليات المشتركة، مشيداً بجهود غرفة البحرين وحرصها على تطوير التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والسعي نحو الارتقاء بالاستثمارات والتبادل التجاري، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية مميزة في السوق العراقي.
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