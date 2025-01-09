رئيس الغرفة يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬العراقية‭ ‬عبر‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬د‭. ‬إحسان‭ ‬علاوي‭ ‬حسين‭ ‬الدليمي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الغرفة،‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬الغرفة،‭ ‬ووليد‭ ‬كانو،‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬وعاطف‭ ‬الخاجة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭.‬

ولفت‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الصادرات‭ ‬البحرينية‭ ‬لجمهورية‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬22 % ،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بصناعات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬والفولاذ‭ ‬والصناعات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وأبرزها‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬والدراسات‭ ‬والبحوث،‭ ‬والطاقة،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬طموحات‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬إحسان‭ ‬علاوي‭ ‬حسين‭ ‬الدليمي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتوطيد‭ ‬وتوثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وتطويرها‭ ‬لما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬وإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العراقي‭.‬