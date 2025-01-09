الحسين إربد يستأنف تدريباته ويعسكر بالبحرين الإثنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
يبدأ فريق الحسين إربد غدا السبت تحضيراته للمرحلة المقبلة من البطولات المحلية والآسيوية، من خلال الانتظام في التدريبات بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق، البرتغالي جواو موتا، وسيخوض"الأصفر" جرعة تدريبية أولى على ملعب زبدة بمشاركة اللاعبين المتاحين، حيث يغيب عن صفوفه لاعبو المنتخب الوطني.
وسيخضع الحسين إربد إلى جرعتين تدريبيتين السبت والأحد، قبل المغادرة الاثنين الى العاصمة البحرينية المنامة لإقامة معسكر تدريبي يستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي، ويتضمن المعسكر تدريبات فنية وبدنية موزعة على فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى إقامة مباراة ودية سيتم الإعلان عنها لاحقا من أحد الأندية البحرينية.
وينتظر أن يشارك في المعسكر 18 لاعبا فقط، بسبب التزام عدد من نجوم الفريق مع المنتخب الوطني لكرة القدم، إضافة إلى تواجد الثنائي عودة الفاخوري ومحمد أبو السكر مع المنتخب الوطني للشباب والذي يقيم معسكرا في إندونيسيا، خلال الفترة من العشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي ولغاية السادس من شهر شباط (فبراير) المقبل، تحضيرا للمشاركة بنهائيات كأس آسيا للشباب الصين التي تقام في الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) المقبلين.
ويستعد الحسين إربد لملاقاة فريق الشارقة الإماراتي ذهابا وإيابا بالدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا الشهر المقبل.
ويهدف الجهاز الفني من المعسكر الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية وإكمال مشواره الناجح بعد تصدره لدوري المحترفين برصيد 31 نقطة، ووصوله إلى نصف نهائي كأس الأردن، وتأهله إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2.
وأكد المدرب العام لفريق الحسين عصام محمود، أهمية المعسكر الخارجي بالبحرين، والفوائد الكثير التي سيجنيها الفريق فنيا وبدنيا وتكتيكيا.
وقال: "سيعمل المعسكر على زيادة العلاقات الأسرية بين منظومة الفريق، وسيتدرب الفريق على ملاعب عشبية، إضافة إلى الجرعات التدريبية الصباحية والمسائية وخوض مباراة ودية أو أكثر مع فرق بحرينية في ظروف جوية مناسبة، وسط دعم من إدارة النادي والتي تعمل على توقير كافة متطلبات الناجح للجهاز الفني بقيادة جواو موتا".
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