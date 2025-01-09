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الحسين إربد يستأنف تدريباته ويعسكر بالبحرين الإثنين

1/9/2025 11:30:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يبدأ فريق الحسين إربد غدا السبت تحضيراته للمرحلة المقبلة من البطولات المحلية والآسيوية، من خلال الانتظام في التدريبات بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق، البرتغالي جواو موتا، وسيخوض"الأصفر" جرعة تدريبية أولى على ملعب زبدة بمشاركة اللاعبين المتاحين، حيث يغيب عن صفوفه لاعبو المنتخب الوطني.
وسيخضع الحسين إربد إلى جرعتين تدريبيتين السبت والأحد، قبل المغادرة الاثنين الى العاصمة البحرينية المنامة لإقامة معسكر تدريبي يستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي، ويتضمن المعسكر تدريبات فنية وبدنية موزعة على فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى إقامة مباراة ودية سيتم الإعلان عنها لاحقا من أحد الأندية البحرينية.
وينتظر أن يشارك في المعسكر 18 لاعبا فقط، بسبب التزام عدد من نجوم الفريق مع المنتخب الوطني لكرة القدم، إضافة إلى تواجد الثنائي عودة الفاخوري ومحمد أبو السكر مع المنتخب الوطني للشباب والذي يقيم معسكرا في إندونيسيا، خلال الفترة من العشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي ولغاية السادس من شهر شباط (فبراير) المقبل، تحضيرا للمشاركة بنهائيات كأس آسيا للشباب الصين التي تقام في الفترة من 12 شباط (فبراير) وحتى 1 آذار (مارس) المقبلين.
ويستعد الحسين إربد لملاقاة فريق الشارقة الإماراتي ذهابا وإيابا بالدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا الشهر المقبل.
ويهدف الجهاز الفني من المعسكر الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية وإكمال مشواره الناجح بعد تصدره لدوري المحترفين برصيد 31 نقطة، ووصوله إلى نصف نهائي كأس الأردن، وتأهله إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2.
وأكد المدرب العام لفريق الحسين عصام محمود، أهمية المعسكر الخارجي بالبحرين، والفوائد الكثير التي سيجنيها الفريق فنيا وبدنيا وتكتيكيا.
وقال: "سيعمل المعسكر على زيادة العلاقات الأسرية بين منظومة الفريق، وسيتدرب الفريق على ملاعب عشبية، إضافة إلى الجرعات التدريبية الصباحية والمسائية وخوض مباراة ودية أو أكثر مع فرق بحرينية في ظروف جوية مناسبة، وسط دعم من إدارة النادي والتي تعمل على توقير كافة متطلبات الناجح للجهاز الفني بقيادة جواو موتا".

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