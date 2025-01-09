%8 من السعوديين يستخدمون الغاز للتدفئة

(MENAFN
- Al Watan)
يستخدم 8% من سكان المملكة مدفأة الغاز كوسيلة للتدفئة، خلال فصل الشتاء، فيما تتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في منازل السعوديين بين الغاز والكهرباء والحطب وغيرها.
ويركز السعوديون على الغاز كمصدر رئيس للطبخ في مساكنهم وبواقع نحو 89% من الاستخدام للطبخ، تليه وبمسافة بعيدة الكهرباء، وبمسافة أبعد وأبعد الكيروسين والحطب وغيرهما.
وكشف تقرير الطاقة المنزلي لعام 2023 عن أن 8% يستخدمون مدفأة الغاز شتاء، واستحوذت منطقة الحدود الشمالية على النصيب الأكبر من استخدام مدفأة الغاز بواقع 32%، وحلت منطقة الجوف ثانيا بـ26%، وحائل ثالثا بـ19%، والقصيم رابعا بـ14%، والرياض خامسا بـ9%.
وتشكل مدافئ الغاز مخاطر عدة داخل المنازل، إذ يتسبب سوء استخدامها، أو شراء الأنواع المقلدة منها في مخاطر إشعال الحرائق، ما قد يحولها من وسائل للتدفئة، وحتى الطبخ أحيانا إلى خطر مميت.
6 طاقات
تصدر غاز الطبخ الطاقات المستخدمة للطبخ بشكل رئيس في المساكن في السعودية بـ89%، وحلت الكهرباء ثانيا بـ9.25%، واستخدام الكيروسين ثالثا بـ0.11%، واستخدام الفحم رابعا بـ0.02%، واستخدام الحطب خامسا بـ0.01%، فيما خلت المساكن من استخدام المخلفات الزراعية في الطبخ وحصدت ((صفر)) استخدام.
وتصدرت منطقة حائل كأكثر مناطق المملكة استخداما لغاز للطبخ بـ98%، وحلت الباحة ثانيا بـ97%، وتبوك ثالثا بـ96.73%، ونجران رابعا بـ96.47%، والحدود الشمالية خامسا بـ96%.
في المقابل، جاءت المنطقة الشرقية أقل مناطق المملكة استخداما للغاز للطبخ بـ73%، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ89%، والرياض ثالثا بـ90%، ومكة المكرمة رابعا بـ92%، والقصيم خامسا بـ94%، وجازان سادسا بـ93%.
استخدام الكهرباء
سيطرت المنطقة الشرقية على استخدام الكهرباء في الطبخ داخل المساكن، كأكثر مناطق المملكة استخداما للكهرباء بـ24%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيا بـ10%، وجاءت منطقة الرياض ثالثا بـ8%، ومكة المكرمة رابعا بـ6%، والقصيم خامسا بـ5%، وعسير سادسا بـ4%.
في المقابل، جاءت منطقة حائل كأقل مناطق المملكة استخداما للكهرباء في الطبخ بـ2%، وحلت منطقة نجران ثانيا بـ2.15%، وجاءت الباحة ثالثا بـ2.24%، وجازان رابعا بـ2.46%، وتبوك خامسا بـ3%، والحدود الشمالية سادسا بـ3.41%.
صفر استخدام
حصدت مناطق المملكة صفر استخدام للفحم في الطبخ، عدا منطقة جازان التي بلغ استخدامها للفحم 0.43%.
كما حصدت مناطق المملكة صفر استخدام للحطب في الطبخ ما عدا جازان 0.14%، وتبوك 0.36%.
وحصدت كذلك صفر استخدام للمخلفات الزراعية، وصفر استخدام للكيروسين في الطبخ عدا المدينة المنورة 0.11%، والشرقية 0.24%، وجازان 2%.
مصدر ثانوي
إضافة إلى المصادر الرئيسة للطاقة، فإن 29% من الأسر، تستخدم مصادر ثانوية للطاقة المستخدمة للطبخ في المساكن، مقابل 71% من الأسر لا تستخدم أي مصدر ثانوي.
وتصدرت منطقة جازان في استخدام المصادر الثانوية للطبخ بـ40%، وحلت تبوك ثانيا بـ36%، وحائل ثالثا بـ33.34%، والقصيم رابعا بـ33.26%، ونجران خامسا بـ32.57%.
أكثر المناطق استخداما للغاز
حائل: 98%
الباحة: 97%
تبوك: 96.73%
نجران: 96.47%
الحدود الشمالية: 96%
asf
الأكثر استخداما للكهرباء:
الشرقية: 24%
المدينة المنورة: 10%
الرياض: 8%
مكة المكرمة: 6%
القصيم: 5%
asf
الأكثر استخداما كمصدر ثانوي للطاقة
جازان: 40%
تبوك: 36%
حائل: 33.34%
القصيم: 33.26%
نجران: 32.57%
MENAFN09012025000089011017ID1109075157