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%8 من السعوديين يستخدمون الغاز للتدفئة

1/9/2025 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يستخدم 8% من سكان المملكة مدفأة الغاز كوسيلة للتدفئة، خلال فصل الشتاء، فيما تتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في منازل السعوديين بين الغاز والكهرباء والحطب وغيرها.
ويركز السعوديون على الغاز كمصدر رئيس للطبخ في مساكنهم وبواقع نحو 89% من الاستخدام للطبخ، تليه وبمسافة بعيدة الكهرباء، وبمسافة أبعد وأبعد الكيروسين والحطب وغيرهما.
وكشف تقرير الطاقة المنزلي لعام 2023 عن أن 8% يستخدمون مدفأة الغاز شتاء، واستحوذت منطقة الحدود الشمالية على النصيب الأكبر من استخدام مدفأة الغاز بواقع 32%، وحلت منطقة الجوف ثانيا بـ26%، وحائل ثالثا بـ19%، والقصيم رابعا بـ14%، والرياض خامسا بـ9%.
وتشكل مدافئ الغاز مخاطر عدة داخل المنازل، إذ يتسبب سوء استخدامها، أو شراء الأنواع المقلدة منها في مخاطر إشعال الحرائق، ما قد يحولها من وسائل للتدفئة، وحتى الطبخ أحيانا إلى خطر مميت.
6 طاقات
تصدر غاز الطبخ الطاقات المستخدمة للطبخ بشكل رئيس في المساكن في السعودية بـ89%، وحلت الكهرباء ثانيا بـ9.25%، واستخدام الكيروسين ثالثا بـ0.11%، واستخدام الفحم رابعا بـ0.02%، واستخدام الحطب خامسا بـ0.01%، فيما خلت المساكن من استخدام المخلفات الزراعية في الطبخ وحصدت ((صفر)) استخدام.
وتصدرت منطقة حائل كأكثر مناطق المملكة استخداما لغاز للطبخ بـ98%، وحلت الباحة ثانيا بـ97%، وتبوك ثالثا بـ96.73%، ونجران رابعا بـ96.47%، والحدود الشمالية خامسا بـ96%.
في المقابل، جاءت المنطقة الشرقية أقل مناطق المملكة استخداما للغاز للطبخ بـ73%، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ89%، والرياض ثالثا بـ90%، ومكة المكرمة رابعا بـ92%، والقصيم خامسا بـ94%، وجازان سادسا بـ93%.
استخدام الكهرباء
سيطرت المنطقة الشرقية على استخدام الكهرباء في الطبخ داخل المساكن، كأكثر مناطق المملكة استخداما للكهرباء بـ24%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيا بـ10%، وجاءت منطقة الرياض ثالثا بـ8%، ومكة المكرمة رابعا بـ6%، والقصيم خامسا بـ5%، وعسير سادسا بـ4%.
في المقابل، جاءت منطقة حائل كأقل مناطق المملكة استخداما للكهرباء في الطبخ بـ2%، وحلت منطقة نجران ثانيا بـ2.15%، وجاءت الباحة ثالثا بـ2.24%، وجازان رابعا بـ2.46%، وتبوك خامسا بـ3%، والحدود الشمالية سادسا بـ3.41%.
صفر استخدام
حصدت مناطق المملكة صفر استخدام للفحم في الطبخ، عدا منطقة جازان التي بلغ استخدامها للفحم 0.43%.
كما حصدت مناطق المملكة صفر استخدام للحطب في الطبخ ما عدا جازان 0.14%، وتبوك 0.36%.
وحصدت كذلك صفر استخدام للمخلفات الزراعية، وصفر استخدام للكيروسين في الطبخ عدا المدينة المنورة 0.11%، والشرقية 0.24%، وجازان 2%.
مصدر ثانوي
إضافة إلى المصادر الرئيسة للطاقة، فإن 29% من الأسر، تستخدم مصادر ثانوية للطاقة المستخدمة للطبخ في المساكن، مقابل 71% من الأسر لا تستخدم أي مصدر ثانوي.
وتصدرت منطقة جازان في استخدام المصادر الثانوية للطبخ بـ40%، وحلت تبوك ثانيا بـ36%، وحائل ثالثا بـ33.34%، والقصيم رابعا بـ33.26%، ونجران خامسا بـ32.57%.
أكثر المناطق استخداما للغاز
حائل: 98%
الباحة: 97%
تبوك: 96.73%
نجران: 96.47%
الحدود الشمالية: 96%
asf
الأكثر استخداما للكهرباء:
الشرقية: 24%
المدينة المنورة: 10%
الرياض: 8%
مكة المكرمة: 6%
القصيم: 5%
asf
الأكثر استخداما كمصدر ثانوي للطاقة
جازان: 40%
تبوك: 36%
حائل: 33.34%
القصيم: 33.26%
نجران: 32.57%

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