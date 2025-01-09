جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار

(MENAFN
- Al Watan)
فكر في آخر مرة تحققت فيها من بريدك الإلكتروني بعد ساعات العمل؟ هل تجد لديك الرغبة في الاطلاع على صندوق الوارد الخاص بك بشكل متكرر أثناء الإجازة؟.
تشير دراسة جديدة من جامعة
نوتنجهام إلى أن هذا الالتزام بالاطلاع على البريد الخاص بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية قد يؤدي إلى خطر كبير على رفاهية الموظفين.
يستكشف بحث نشر في فرونتيرز في علم النفس التنظيمي، ما يسميه الباحثون ((الجانب المظلم)) لأماكن العمل الرقمية: الأعباء النفسية والجسدية الخفية التي تأتي مع الارتباط المستمر بالعمل من خلال التكنولوجيا.
وفي حين أن الأدوات الرقمية مكنت من زيادة المرونة والتعاون، إلا أنها خلقت أيضًا تحديات جديدة تحتاج المؤسسات إلى مواجهتها.
حدد الباحثون ظاهرة يطلقون عليها ((كثافة تكنولوجيا مكان العمل الرقمي)) (DWTI). وهي تعني الجهد العقلي والعاطفي المطلوب للتنقل مع الاتصال المستمر، والتعامل مع الحمل الزائد للمعلومات، والتعامل مع الصعوبات التقنية، والتعامل مع الخوف من فقدان التحديثات أو الاتصالات المهمة في مكان العمل الرقمي.
صعوبة الانفصال
تشرح إليزابيث مارش، طالبة الدكتوراه في ESRC من كلية علم النفس التي قادت الدراسة النوعية ((تفيد أماكن العمل الرقمية كل من المؤسسات والموظفين. على سبيل المثال، من خلال تمكين العمل التعاوني والمرن)).
وتضيف ((مع ذلك، ما وجدناه في بحثنا هو أن هناك جانبًا مظلمًا محتملًا للعمل الرقمي، حيث يمكن للموظفين أن يشعروا بالتعب والإجهاد بسبب إرهاقهم من مطالب وشدة بيئة العمل الرقمية. الشعور بالضغط للاتصال باستمرار ومواكبة الرسائل يمكن أن يجعل من الصعب الانفصال نفسيًا عن العمل)).
فهم التحديات
لفهم هذه التحديات، أجرى فريق البحث مقابلات متعمقة مع 14 موظفًا عبر مختلف الأدوار والصناعات. شمل المشاركون، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عامًا، مديري المتاجر ومهندسي البرمجيات وغيرهم من المهنيين، وقدموا رؤى حول كيفية تأثير متطلبات مكان العمل الرقمي على أنواع مختلفة من العمل.
حدد الباحثون 5 مواضيع رئيسية تميز تحديات العمل الرقمي.
الأول هو ((الاتصال الفائق)). يعرفون هذا على أنه حالة من الاتصال المستمر للعمل من خلال الأجهزة الرقمية حيث تتآكل الحدود بين الحياة المهنية والشخصية. كما أوضح أحد المشاركين ((تشعر نوعًا ما أنه يجب عليك أن تكون هناك طوال الوقت)).
أدت هذه الثقافة المستمرة دائمًا إلى ما تكشفه الدراسة على أنه ((قلق الإنتاجية))، أو خوف العمال من أن ينظر إليهم على أنهم غير منتجين عند العمل عن بعد.
وصف أحد المشاركين هذا الضغط مباشرة ((إنه هذا الضغط للرد [...] لقد تلقيت بريدًا إلكترونيًا، يجب أن أفعل ذلك بسرعة لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يفكر شخص ما ((ماذا تفعل من المنزل؟)).
حددت الدراسة أيضًا ((التغلب التقني))، حيث يكافح العمال مع الحجم الهائل من الاتصالات الرقمية والمنصات التي يجب عليهم إدارتها.
وصف المشاركون الشعور بالقصف من قبل رسائل البريد الإلكتروني والإرهاق من انتشار الرسائل والتطبيقات والاجتماعات في مكان العمل الرقمي.
ظهرت الصعوبات التقنية، التي وصفها الباحثون بأنها ((متاعب مكان العمل الرقمي))، كمصدر مهم آخر للتوتر. ووجدت الدراسة أن هذه التحديات كانت مهمة بشكل خاص بالنسبة للعمال الأكبر سنًا وذوي الإعاقة، مما يسلط الضوء على الشواغل المهمة المتعلقة بإمكانية الوصول التي تحتاج المؤسسات إلى معالجتها.
خوف من الضياع
كشف البحث أيضًا عن نمط مثير للاهتمام حول الخوف من الضياع (FoMO) في البيئات المهنية. في حين أن الأدوات الرقمية تهدف إلى تحسين التواصل، أعرب عدد من المشاركين عن قلقهم بشأن احتمال فقدان التحديثات أو الفرص المهمة للتواصل مع الزملاء.
تقول الدكتورة أليكسا سبنس، أستاذة علم النفس في نوتنجهام ((ويوسع البحث من أدبيات متطلبات الوظائف - الموارد من خلال توضيح متطلبات الوظائف الرقمية في مكان العمل بما في ذلك فرط الاتصال والحمل الزائد)).
وتضيف ((كما أنه يسهم في بناء جديد لكثافة تكنولوجيا مكان العمل الرقمي مما يضيف نظرة جديدة حول أسباب الإجهاد التكنولوجي في مكان العمل الرقمي)).
وبذلك، ((فإنه يسلط الضوء على الآثار الصحية المحتملة، العقلية والجسدية على حد سواء، للعمل الرقمي)).
الانفصال عن العالم المتصل
نتائج الدراسة ذات صلة بشكل خاص في عصر ما بعد الوباء، حيث أصبحت الحدود بين المكتب والمنزل غير واضحة بشكل متزايد. كما لاحظ أحد المشاركين ((من الصعب تركه خلفك عندما يكون كل شيء عبر الإنترنت ويمكنك القفز والقيام بالعمل في أي وقت من النهار أو الليل)).
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