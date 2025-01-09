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جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) فكر في آخر مرة تحققت فيها من بريدك الإلكتروني بعد ساعات العمل؟ هل تجد لديك الرغبة في الاطلاع على صندوق الوارد الخاص بك بشكل متكرر أثناء الإجازة؟.
تشير دراسة جديدة من جامعة نوتنجهام إلى أن هذا الالتزام بالاطلاع على البريد الخاص بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية قد يؤدي إلى خطر كبير على رفاهية الموظفين.
يستكشف بحث نشر في فرونتيرز في علم النفس التنظيمي، ما يسميه الباحثون ((الجانب المظلم)) لأماكن العمل الرقمية: الأعباء النفسية والجسدية الخفية التي تأتي مع الارتباط المستمر بالعمل من خلال التكنولوجيا.
وفي حين أن الأدوات الرقمية مكنت من زيادة المرونة والتعاون، إلا أنها خلقت أيضًا تحديات جديدة تحتاج المؤسسات إلى مواجهتها.
حدد الباحثون ظاهرة يطلقون عليها ((كثافة تكنولوجيا مكان العمل الرقمي)) (DWTI). وهي تعني الجهد العقلي والعاطفي المطلوب للتنقل مع الاتصال المستمر، والتعامل مع الحمل الزائد للمعلومات، والتعامل مع الصعوبات التقنية، والتعامل مع الخوف من فقدان التحديثات أو الاتصالات المهمة في مكان العمل الرقمي.
صعوبة الانفصال
تشرح إليزابيث مارش، طالبة الدكتوراه في ESRC من كلية علم النفس التي قادت الدراسة النوعية ((تفيد أماكن العمل الرقمية كل من المؤسسات والموظفين. على سبيل المثال، من خلال تمكين العمل التعاوني والمرن)).
وتضيف ((مع ذلك، ما وجدناه في بحثنا هو أن هناك جانبًا مظلمًا محتملًا للعمل الرقمي، حيث يمكن للموظفين أن يشعروا بالتعب والإجهاد بسبب إرهاقهم من مطالب وشدة بيئة العمل الرقمية. الشعور بالضغط للاتصال باستمرار ومواكبة الرسائل يمكن أن يجعل من الصعب الانفصال نفسيًا عن العمل)).
فهم التحديات
لفهم هذه التحديات، أجرى فريق البحث مقابلات متعمقة مع 14 موظفًا عبر مختلف الأدوار والصناعات. شمل المشاركون، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عامًا، مديري المتاجر ومهندسي البرمجيات وغيرهم من المهنيين، وقدموا رؤى حول كيفية تأثير متطلبات مكان العمل الرقمي على أنواع مختلفة من العمل.
حدد الباحثون 5 مواضيع رئيسية تميز تحديات العمل الرقمي.
الأول هو ((الاتصال الفائق)). يعرفون هذا على أنه حالة من الاتصال المستمر للعمل من خلال الأجهزة الرقمية حيث تتآكل الحدود بين الحياة المهنية والشخصية. كما أوضح أحد المشاركين ((تشعر نوعًا ما أنه يجب عليك أن تكون هناك طوال الوقت)).
أدت هذه الثقافة المستمرة دائمًا إلى ما تكشفه الدراسة على أنه ((قلق الإنتاجية))، أو خوف العمال من أن ينظر إليهم على أنهم غير منتجين عند العمل عن بعد.
وصف أحد المشاركين هذا الضغط مباشرة ((إنه هذا الضغط للرد [...] لقد تلقيت بريدًا إلكترونيًا، يجب أن أفعل ذلك بسرعة لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يفكر شخص ما ((ماذا تفعل من المنزل؟)).
حددت الدراسة أيضًا ((التغلب التقني))، حيث يكافح العمال مع الحجم الهائل من الاتصالات الرقمية والمنصات التي يجب عليهم إدارتها.
وصف المشاركون الشعور بالقصف من قبل رسائل البريد الإلكتروني والإرهاق من انتشار الرسائل والتطبيقات والاجتماعات في مكان العمل الرقمي.
ظهرت الصعوبات التقنية، التي وصفها الباحثون بأنها ((متاعب مكان العمل الرقمي))، كمصدر مهم آخر للتوتر. ووجدت الدراسة أن هذه التحديات كانت مهمة بشكل خاص بالنسبة للعمال الأكبر سنًا وذوي الإعاقة، مما يسلط الضوء على الشواغل المهمة المتعلقة بإمكانية الوصول التي تحتاج المؤسسات إلى معالجتها.
خوف من الضياع
كشف البحث أيضًا عن نمط مثير للاهتمام حول الخوف من الضياع (FoMO) في البيئات المهنية. في حين أن الأدوات الرقمية تهدف إلى تحسين التواصل، أعرب عدد من المشاركين عن قلقهم بشأن احتمال فقدان التحديثات أو الفرص المهمة للتواصل مع الزملاء.
تقول الدكتورة أليكسا سبنس، أستاذة علم النفس في نوتنجهام ((ويوسع البحث من أدبيات متطلبات الوظائف - الموارد من خلال توضيح متطلبات الوظائف الرقمية في مكان العمل بما في ذلك فرط الاتصال والحمل الزائد)).
وتضيف ((كما أنه يسهم في بناء جديد لكثافة تكنولوجيا مكان العمل الرقمي مما يضيف نظرة جديدة حول أسباب الإجهاد التكنولوجي في مكان العمل الرقمي)).
وبذلك، ((فإنه يسلط الضوء على الآثار الصحية المحتملة، العقلية والجسدية على حد سواء، للعمل الرقمي)).
الانفصال عن العالم المتصل
نتائج الدراسة ذات صلة بشكل خاص في عصر ما بعد الوباء، حيث أصبحت الحدود بين المكتب والمنزل غير واضحة بشكل متزايد. كما لاحظ أحد المشاركين ((من الصعب تركه خلفك عندما يكون كل شيء عبر الإنترنت ويمكنك القفز والقيام بالعمل في أي وقت من النهار أو الليل)).

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