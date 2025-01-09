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هذا يكفي شركات الاحتيال لا تُلام

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)من يريد الرزق يهجر فراشه، ومن يريد تمويلا ماليا يذهب إلى البنك، أو ((التطبيق الرسمي))، أو شركة تمويل مرخصة، ولها مكانتها، وتركهم أسلم، ومن أراد شراء سيارة يذهب للمعارض، والصالات، ومن أرادت استخراج رخصة تذهب إلى مدرسة القيادة ثم المرور، وفي حالة التحديث والتجديد لأي شأن متعلق بك فلن يطلب منك أحد ذو علاقة رقما سريا، أو الضغط على الرابط!، ومن أراد عوائد مالية يومية بأرقام كبيرة عليه أن يذهب إلى ((راقٍ)) ليرقيه ويجلده ويكويه، و((من خاف نجا)).
(2)
ملفات قضايا النصب والاحتيال تئن منها ((الخزانات)) في الجهات الأمنية، وتفاصيلها محرجة ولا يصدقها العقل، والمبالغ مهولة، وتحمل عنوانا واحدا: منح المتصل معلومات شخصية، وأرقاما سرية خاصة، والحماقة سيدة المشهد!
(3)
خير ما يقوله المرء حين المصيبة وبعد الحوقلة والاسترجاع: اللهم إيمانا بقضائك، ورضا بحكمك، ومحبة لحكمتك، ولكن هذا ((الخطأ)) الفادح بحاجة لمحاكمة عاجلة، حيث لم يطلق البنك المركزي، والبنوك؛ الحملة التوعوية تحت عنوان: ((خلك حريص)) إلا لأن " السيل بلغ الزبى".
(4)
ومما يجدر ذكره أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أكدت في 2022 أن أكبر ضحايا عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني هن النساء، بإجمالي مبالغ تجاوزت مليار ريال!
(5)
تجده عديم الثقة في كل شيء، وكل حي، سيما في الأمور المادية، ولكن عندما اتصل - أو اتصلت - به ((مجهول)) يطلب رمز التحقق، أو الرقم السري، أو رابط ((اختراق))، منحه الأرقام كلها، ونفذ المطلوب على الفور، ليصبح الحساب البنكي " قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمْتا".
(6)
ولأن لكل أزمة ((طرائقها))، فإن للأزمات ((طرائفها)) أيضا، فصديقي انهال بالشتائم على متصل يتحدث عن حسابه البنكي ليتفاجأ أنه البنك فعلا، أما أنا فقد اتصلت بـ((قطار الرياض)) لمعالجة ((تذكرة 30 يوما)) فطلب مني الموظف أرقاماً خاصة بالحساب في ((التطبيق)) فرفضت، فأخذ يتوسل إلي وهو يتمنى - في قرارة نفسه - أنه لم يذهب اليوم إلى العمل!

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