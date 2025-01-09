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نزار قباني ليس شاعرا

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أكثر العرب الذين زاروا إسبانيا حين وصلوا إلى الأندلس أخرجوا من جيوبهم مفاتيح البيوت، لأنهم يعرفون هذه الأزقة والشرفات، بل يعرفون المخادع أيضا، عدا عن الفستقيات وأرض الديار. فإذا خدعتهم العيون، فإن رائحة الياسمين والتاريخ، ثم رائحة القرفة واليانسون تفوح لتملأ الحواس كلها. وهذا ما قاله نزار وهو يعيد اكتشاف الأندلس، ليس بهدف استعادتها، ولكن في محاولة لاكتشاف النفس من خلال التاريخ.
نزار، ومعه العجيلي وشاكر مصطفى، يذكّرون بالتاريخ ليس بهدف تكراره، وإنما ليصبح محرضا وفاعلا في إعادة تكوين الشخصية العربية، بمعنى أن يكف العربي عن البكاء والاستجداء، وألا يطيل الاتكاء على الماضي ليعفي نفسه من مسؤوليات الحاضر أو التفكير بالمستقبل.
ياسمين الأندلس أصله من دمشق، والتاريخ الذي يملأ شوارع كل المدن وصل من شرق المتوسط، من اللاذقية وحيفا والإسكندرية.
لذلك، فإن رائحة الياسمين من أجل أن تنتشر في الأرض العربية لا تتطلب إعادة الأندلس قدر ما تتطلب رفع العرائش، لتعم الرائحة الأرض العربية كلها مرة أخرى. أما النارنج، الذي هو أصل أشجار الحمضيات، فإن جذره من هنا، وما أسهل أن يعود من جديد.
أهمية الشاعر، والروائي أيضا، أن يذكّر بالتاريخ وليس أن يعيد سرده، وهذا ما فعله نزار قباني تماما.
لم يقتصر على الأندلس في رحلة انتصار العرب، بل وذكّر، ووقف واستوقف، لكنه لم يبك ولم يستبك حين أتى على ذكر هولاكو والتتار، وحذّر من أن العرب المعاصرين، العاربة والمستعربة، يمكن أن ينقرضوا ويتعرضوا للغياب الكامل في مواجهة الهجمة الصهيونية العنصرية إذا لم يدركوا روح العصر وضروراته، ولعل هذه المحطة إحدى محطات نزار قباني الكبرى، خاصة في الرحلة الأخيرة.
لكن قبل التوغل في التاريخ، وربما لا حاجة لذلك خاصة لشاعر معاصر، تجدر الإشارة إلى أن الموقف من الوضع الراهن يحدد موقع هذا الشاعر، خاصة إذا امتلك الشاعر ميزتين: الأولى أنه ليس تابعا لنظام أو لحاكم مهما بلغت سطوة ذلك النظام، ومهما بلغ ذلك الحكم من ((الرأفة))، والثانية أنه ينطق بلسان المقهورين والمغيبين، ويحاول رد العدوان عنهم.
لقد قيلت أشياء كثيرة عن الوضع العربي الراهن، لكن من المؤكد أنه قبل مرور مئة سنة على هذا الوضع سوف يصبح نزار قباني مرجعا أساسيا حول هذا الوضع: كيف عانى الناس؟ كيف نظروا إلى الحكام والهزائم؟ وكيف سخروا أيضا؟!
إن القوى الراهنة عاتية، لكنها مؤقتة، وهذا ما أدركه الشاعر بعمق، وهذا ما سوف يسجله التاريخ حين يستشهد بقصائد كثيرة قالها تعبيرا عن أفكار الناس وأحلامهم، وعن طبيعة العلاقة بين الطرفين: الحكام والمحكومين.
وباعتبار أن هذه الشهادة ليست سياسية، لا بد من العودة إلى ديار الياسمين، وإلى التوقف عند الجانب الإنساني.
في ربيع 1976 التقيت، للمرة الأولى، نزار قباني الإنسان، بعد أن طالت صحبتنا من خلال الشعر.
جاء إلى بغداد بعد أن دُمرت بيروت في حربها المجنونة والعبثية، وبعد أن عاش أياما صعبة في تلك المدينة التي امتلأت بالحرائق والخطر.
في بغداد التقينا ربيع 1976، ولأن ودا عميقا ربط نزار بجبرا إبراهيم جبرا، فقد تسنى لي أن ألتقي به، وتعرفت عليه، وبعد أن أحببت شعره أحببته كإنسان.
لقد هيأت لي بغداد التعرف، عن كثب، على أشخاص نادرين، كان منهم نزار قباني. هناك بدأت اكتشاف تضاريس إضافية لهذا العالم المليء بالتفاصيل التي تشكّل، في النهاية، البُعد الحقيقي للإنسان والشاعر معا. ولقد تبين لي أن الشعر يبقى ناقصا، وربما في بعض الأحيان فقيرا، إذا لم تكن حياة الشاعر شعرا أيضا، وهذا ما يميز هذا الشاعر الذي تحول كله إلى شعر.
ولما كانت الحياة في الوطن، خاصة بالنسبة للشعراء والأطفال، بالغة القسوة، ويروق فيها للأنظمة أن تطارد المبدعين، وتبعث بهم إلى المنافي، فلم تطل إقامة نزار في مكان، وهكذا ظل يرحل من منفى إلى آخر، مع امتحانات لا يحتملها إلا الأنبياء، بحثا عن مساحة خضراء صغيرة تكفي لإقامة خيمة أو عريشة ياسمين، وفي هذه المنافي قدر لنا أن نلتقي، تماما، كما يلتقي المسافرون في المحطات.
وإذا كانت عادة البدو ألا يتخذوا الأصحاب إلا بعد الرفقة، فهذا ما أتيح لي في خريف 1994.
ففي إطار أيام الثقافة العربية التي أقيمت في بروكسل ذلك الخريف، قدر لنا نحن الأربعة: نزار والطيب صالح وبلند الحيدري وأنا أن نترافق أياما عدة متواصلة، وخلال هذه الأيام تأكدت من أمور عديدة: نزار قباني ليس شاعرا فقط، إنه الشعر بدءا من تحية الصباح وانتهاء بـ((تصبحون على خير))، وبينهما التفاصيل الكثيرة المليئة بالرهافة والصبابة، واختيار نوع النبيذ الذي يلائم غلال البحر.
1997*
** كاتب وروائي سعودي ((1933 - 2004))

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