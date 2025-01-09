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ثورة الشعب السوري

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه شهادة يمليها الإحساس المرير بالجرح والشعور الحادّ بالحالة الحضارية التي نحياها جميعًا: حالة القصور الذاتي، والديماغوجية الحمقاء. إنها محاولة توضيح اكثر منها محاولة اثارة. نوع من وضع السكين في الدّمل، في قاع الجرح، وليست على الإطلاق تشفيا أو إدانة حاقدة موجهة إلى أحد بالذات، إلى حكم أو سلطة أو نظام معيّن. أنها حالة انفجارية للانفلات من حالة الحصار هذه، النفسية والتاريخية معًا. لغيري أن يضج ويصخب دفاعًا عن الأوضاع الثورية الراهنة. ولغيرى أن يسوغ أملا بتفاؤل مستقبلي ينبثق من حالة الكمون الراقدة في الأجيال. ولغيري أن يمسح ثياب السلطة وأحذيتها هادفًا المنصب والامتياز والكسب المادي.
ولغيري أن يصمت جبنا أو تخاذلًا أو يأسًا. أما أنا فأقول ما ينبغي أن يقال، لا تبجحًا أو طعنًا أو ثأرًا أو ليقال عني أنني قلت شيئًا مثيرًا. أبدًا. أقول هذا ليقيني أن ما أقوله ينبغي أن يقال بشكل أو بآخر، وربما جربت الأشكال الموضوعية الرزينة والرسمية ولكنها كانت تصطدم بجدار لا يحس. إنني أقول بقينياتي. وجميع الأفواه الغبية، الديماغوجية، المسرطنة بالإرهاب والتعصب والمقذوفة بقدرة إلى مراكز حساسة ليست أهلا لأن تكون حجّابًا على أبوابها. هذه الأفواه هي التي ستتهم وتدين ما في هذه الشهادة من صراحة وألم ونزف.
هذه الأفواد الغوغائية - ولا أقول الرؤوس لأنها بلا رؤوس أساسًا - قد تتقول وتشير حق تتهم بالخيانة وخدمة الصهيونية والرجعية والامبريالية.
إنها مأساة جيل يحاول بدمه وضوء عيونه، أن يخرج الى الشمس، إلى الحرية، إلى الثورة، لحظة يمسك كهان المراكز الحساسة وغلمان الثقافة في هذا الوطن حبل المقصلة ليفلتوه بعنف على رأس الشمس والحرية والثورة تحت لافتة الحفاظ عليها.
أعلن هذه الشهادة لأنها ممنوعة، ولأن أسوأ ما يمكن أن يهان الإنسان به في هذا العالم هو أن تمنع كلمته، وأن يقال له: لا، إنّ ما تقوله ضار ويخدم الأعداء.
يحدث ذلك لحظة يُغضّ النظر وتستحي الأعين عن العدو الحقيقي الناشب فينا؛ لحظة يباشرُ المنع من قبل الأميين والامتيازيين القراصنة الصغار الذين يتقنون الشتيمة والتهريج.
في البدء الإنسان ثم الحرية، ثم الخبز. يحدث هذا عندما تتخثر الأشياء وتفقد شفافيتها وروحها الحية، لتصبح كتلة صمّاء، أرقامًا هكذا يصبح الإنسان أيضًا. أنها فجيعة بالطبع أن يتحول الإنسان إلى حريرة وحسب، أو هدف قتل، أو محض رقم. وفي عالم كهذا تصبح القيم كالحجارة أو النفايات. ولكن رغم فاجعيّة هذا التحوّل، فإن السؤال الأساسي يظل قائمًا: لماذا الثورة؟ أقول مباشرة وبلا أدنى تردد: من أجل الإنسان. وباللاتردد ذاته أعرّف الإنسان بأنه حرية. ونقيض ذلك هو اللاثورة. هو الإرهاب. أن هذا النقيض يعني العودة إلى إغلاق الدائرة مرة أخرى. الدائرة الضاغطة، الخانقة، الشديدة الإظلام، ولكن هذه المرة تحت شعار: الثورة - الضرورة. كيف نعرّف الثورة، إذا كان علينا أن ندخل في تفصيل المجردات الضخمة؟ هل نقول: إنها تغير من أجل التقدم الإنساني؟ إنها قلب بنية المجتمع من أجل عالم إنساني أفضل؟ أم هي حركة طبقة مستغلة مقهورة لإلغاء استثمار الإنسان للإنسان؟ أم نقول: إنها تحرك طليعي منظم فاعل، لتجسيد عالم بلا استغلال، بلا إرهاب، بلا تخلف؟ إننا نرى أن جميع هذه التعريفات الصحيحة تصب في النهاية في بؤرة الإنسان، هذه القيمة العظمى.
إن البحث في كيفية ما قبل الثورة والتهيئة لها لتجسيدها واقعًا، لا يقع في مساحة الخطأ وإشارات الاستفهام والتردد. أما الخطوة الأولى بعد التنفيذ فهي البداية التي تنبئ أننا في الثورة أو خارجها. والسرطان الحقيقي الذي يرعى ضمير الثورة هو الشعارات والكلمات التجريدية التي لا تقع على الأرض، وخشبا الصلب والتشويه هي تحريف مفاهيمها لتصبح مجموعة من المراحل الاستراتيجية أو التكتيكية.
وجوديا وتاريخيًا، ترتبط الثورة بالثوري، ولذا فعندما تتعرض الثورة للشك فمعنى ذلك أن الثوريين قد اهتزوا. يحضر للثورة تنظيم طليعي، مشكل من أنماط تتمتع بصفات تمردية معادية لما هو قائم اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وهذه الأنماط سابقة ومتقدمة في الوعي على مجتمعها، مدركة للتناقض الحادّ الذي يمزق المجتمع، وتمتلك وهي تتحرك لنسف بنية المجتمع القائم، دليلًا نظريًا واضحًا في المعرفة والسلوك.
1969*
* كاتب وروائي سوري ((1936 - 2023))

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