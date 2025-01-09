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كل موظفي وزارة السياحة من البحرينيين في مختلف الوظائف

1/9/2025 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالطاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬ومواصلة‭ ‬تشجيعها‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬البحرينيين‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬لهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسيتهم‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬باسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مبارك‭ ‬علي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب،‭ ‬أنّ‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬تولي‭ ‬جانب‭ ‬التدريب‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬وفقاً‭ ‬لقوانين‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أربعين‭ (‬40‭) ‬ساعة‭ ‬تدريب‭ ‬سنوية‭ ‬متنوعة‭ ‬بين‭ ‬التدريب‭ ‬النظري‭ ‬والتدريب‭ ‬العملي‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭.‬

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