كل موظفي وزارة السياحة من البحرينيين في مختلف الوظائف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّدت وزارة السياحة اعتزازها بالطاقات البحرينية ومواصلة تشجيعها عبر دعم كافة الخطط والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات البحرينيين وخلق الفرص النوعية لهم وتعزيز تنافسيتهم خاصةً في القطاع السياحي.
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من باسمة عبدالكريم مبارك علي عضو مجلس النوّاب، أنّ جميع موظفي وزارة السياحة من البحرينيين في مختلف الوظائف، لافتةً إلى أنّها تولي جانب التدريب اهتماماً خاصاً، حيث تحرص وفقاً لقوانين الخدمة المدنية على تسجيل الموظفين في دورات داخلية وخارجية وبما لا يقل عن أربعين (40) ساعة تدريب سنوية متنوعة بين التدريب النظري والتدريب العملي والورش التدريبية.
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