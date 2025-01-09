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وزيرة الشباب تستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة

1/9/2025 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬تهانيها‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمناسبة‭ ‬اختياره‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬القيادات‭ ‬العربية‭ ‬الشابة‮»‬‭ ‬متمنية‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المجلس‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬قادة‭ ‬الغد‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬هدفها‭ ‬ترك‭ ‬بصمات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

وأشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وممتلكات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حرص‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بالشباب،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬تطورها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمشروعات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وإطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التنمية‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬الشبابية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلية‭ ‬لدعم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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