وزيرة الشباب تستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)
وخلال اللقاء، أعربت وزيرة شؤون الشباب عن تهانيها الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بمناسبة اختياره عضوًا في مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» متمنية له التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المجلس والرامية إلى المساهمة في تمكين قادة الغد وتبادل الخبرات من خلال شبكة واسعة هدفها ترك بصمات إيجابية في المنطقة العربية.
وأشارت وزيرة شؤون الشباب إلى الدور البارز الذي تقوم به شركة ممتلكات البحرين القابضة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة المشاريع الوطنية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة شؤون الشباب وممتلكات في إطار دعم المبادرات الوطنية الشبابية التي تسهم في تنمية مهارات وقدرات الشباب البحريني والعمل على تمكينهم في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة حرص شركة ممتلكات على دعم القطاعات التي تُعنى بالشباب، والمساهمة في تحقيق استدامة تطورها والعمل على توفير سبل الارتقاء بالمشروعات الشبابية في مجالات ريادة الاعمال، مشيدًا بدور وزارة شؤون الشباب في تمكين الشباب وإطلاق البرامج والمبادرات النوعية التي جعلت من الشباب عنصرًا أساسيًا في عمليات التنمية.
وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تطوير المشاريع الوطنية الشبابية وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعراض آليات التعاون المستقبلية لدعم البرامج التي تسهم في بناء قدرات الشباب البحريني وتعزيز دورهم في مختلف المجالات.
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